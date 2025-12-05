【 郭老詩畫輝映 】《 畫我邦園 》系列之19
《 瑞濱岩岸 -- 韻事 》
春神留下一段風流韻事
讓海浪翻騰交歡一整個月夜
讓魚族垂死掙扎排卵
讓漁夫各自返回家屋尋暖
讓岩石睜眼見證這浪漫而激情故事
於是春天點燃了涯岸百合
於是夏日煮沸了兩岸戰火
於是秋風橫掃了彼岸花季
於是冬雪預告了末日危言
終於，大地緊縮，打了一個寒顫
《 海隅之春 》2024
紙上油性粉彩 31x46 cm 郭少宗
AI 翻譯義大利文版本……
《 Costa Rocciosa di Ruibin — Avventure Amorose 》
Il dio della primavera lasciò un’avventura amorosa,
perché le onde del mare si agitassero in amplesso per un’intera notte di luna,
perché i pesci, agonizzanti, si dibattessero nell’atto di deporre le uova,
perché i pescatori tornassero ciascuno alla propria casa in cerca di calore,
perché le rocce aprissero gli occhi e testimoniassero questa storia romantica e passionale.
Così la primavera accese i gigli sulla scogliera,
così l’estate fece bollire le guerre tra le due sponde,
così l’autunno spazzò via la stagione dei fiori dell’aldilà,
così l’inverno annunciò la minaccia apocalittica della neve,
e infine, la terra si contrasse, rabbrividendo.
