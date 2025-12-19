【 郭老詩畫輝映 】《 畫我邦園 》系列之21



《 發光的沉默 》 -- 台北行天宮

屋脊的龍將雷聲摺入青天

香火未燃，祈禱已先於人群升起

紅牆成為血盟，龍柱拒絕倒塌

神明閉目，萬物流轉

年代久遠的神像如如不動

風簷轉彎，噪音失去名字

人心排隊而還沒沉澱問題

神明不語，只讓沉默發光

行天宮是一種象徵的姿勢

人們在神聖之前，學習安靜

《 台北行天宮 》2025紙上油性粉彩 38x53cm 郭少宗

AI 翻譯日文版

《 発光する沈黙 》 -- 台北・行天宮

屋根脊の龍は

雷鳴を青天へと折り畳む

香火はいまだ燃えず

祈りは人波に先んじて昇る

赤い壁は血の盟約となり

龍柱は崩落を拒む

神は目を閉じ

万物流転す

久遠の歳月を纏う神像は

ただ如如として動かない