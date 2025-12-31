【郭老論美】《 充滿張力與生澀生命力 》 ~解讀廖氏色彩魔法之二十二



這幅純抽象的〈樹蔭〉油畫，在廖繼春嘗試跳脫具象寫實的過程中，最具有關鍵性：1957年，這一突破框架念頭，讓畫家從具象牢籠尋找到一絲抽象裂縫，促使他大膽揮灑生澀粗糙感覺，讓自由意志得以潑灑而出，形與色進入廖繼春的藝術堂奧。

畫面中最吸睛的莫過於黑色與深色線條，既不像樹枝，也不完全是抽象符號，更接近於一種書寫性的痕跡。這些線條彎折、交錯、突然中斷，具有強烈的身體感，彷彿畫家不是「描繪」，而是在畫布上行走、停頓、回頭，此一特殊實驗性衝動，就是產生粗糙感覺的由來。

換句話說，這種線條語言，使〈樹蔭〉呈現出一種接近「自動書寫（écriture automatique）」的狀態，但又未完全失控。它介於理性構成與潛意識流動之間，顯示廖繼春此時已能駕馭不確定性，而非被其吞噬。

畫面中反覆出現的黃色、紅色、藍色、綠色，並未依循自然光影邏輯，而是作為情緒單位存在。黃色不只是陽光穿透樹葉的反射，更像一種能量斑塊；紅色則呈現為短促、斷裂的筆觸，彷彿神經脈衝；藍與綠在畫面中時而沉靜、時而翻湧，形成冷暖對抗的節奏。

《樹蔭》，1957，油彩、畫布，60×72cm

值得注意的是，畫面底層那層灰褐色的「畫布感」，並未被完全覆蓋。這使整體色彩帶有一種被時間磨蝕過的質地，彷彿記憶中的風景，而非當下所見；此外灰色為底是最常見、也是最為安全的色彩和諧基礎功能，在此發揮了最大作用。

若轉個角度，從心理分析觀看，〈樹蔭〉不再只是自然現象，而是一個心理場域的隱喻。樹蔭意味遮蔽、庇護、陰影，也暗示記憶中那些不被直射的片段。畫中的視覺經驗：形體模糊、光線破碎、界線不明。這不只是觀看自然，而是觀看自身意識在自然中的反射，有一種自我解脫的意涵。

這種空間並非冷靜的幾何秩序，而是一種帶有情緒密度的「生成空間」。線條並不引導視線進入畫面深處，反而不斷把觀者視線拉回畫面，使觀者意識到：這不是一扇窗，而是一面正在運作的精神表層。

〈樹蔭〉（1957）是一件極具轉型意義的作品。它尚未完全進入廖繼春晚期高度抽象的色域實驗，卻已徹底鬆動了再現的框架。這種「未完成的現代性」，反而使作品充滿張力與生命感。

在台灣美術史中，此作可被視為一個重要節點：它證明現代繪畫不必靠激烈斷裂來成立，而可以透過長時間的形式內化，逐步生成屬於自身的語言。因故，〈樹蔭〉顯然不是一幅風景畫，而是一次在樹影之下，對觀看藝術本身的沉思。