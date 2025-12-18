【郭老論美】《 純粹而永恆的藝術感動 》~解讀廖氏色彩魔法之二十



今日以理性且崇敬的心態，細品廖繼春恩師之作，其風格鮮明，形色俐落，尺幅較大，故此幅在台灣畫壇備受矚目而深具盛名。然而其顯而易見的“具象”特質與“明確”標題的特殊性，若要歸類成“抽象畫”加以論析，放入本“解讀專欄”系列文章，或許有些突兀不當。但是做為本系列專欄之一篇，實有其特殊理由而導致筆者鍾愛不已。

在此強調一點，這幅是研究廖繼春晚年風格與創作轉捩點的重要代表作之一。此作不僅展現了廖繼春作為「色彩魔術師」的精湛技藝，更標誌著他從早期的野獸派傾向過渡到更為奔放、半抽象的現代主義風格的成熟階段。

​1962年，廖繼春應美國國務院之邀赴歐美考察美術，這趟旅程對他晚年的創作產生了巨大的衝擊與啟發。他參觀了歐美各大美術館，親炙西方現代藝術的原作，尤其對抽象繪畫的表現形式深感興趣，此後，其畫風開始明顯轉變，從過去以具象風景為主，轉向探索半抽象與抽象的表現手法。《西班牙古城》便是在這次旅程後，消化與轉化新觀念的成果，畫家將其對異國古老城鎮的印象，與內心深處的色彩熱情相結合，不只是單純地再現實景，而是賦予風景以主觀的、強烈的生命力。

映入眼簾的第一印象​：白色古城 -- 此一巨大的白色建築主體，雖然具有明確的輪廓，然而表面處理並非光滑平整，而是留下筆觸和肌理，顯得厚重而堅實。這白色在鮮艷的藍黃紅環繞下，顯得格外醒目，如同古城堅毅的靈魂，也暗示了光線的強烈照射。

西班牙古城 油畫 1965 73.3x91.5cm

在此畫家的強烈實驗性手法昭然若揭：他刻意簡化細節，並將前景與部分景物，抽象化為純粹的色塊與線條。按照作畫過程，分析如下：

▪第一步驟運用​強勁的筆觸：線條在此變得更加自由與豪邁。畫家使用塗抹、刮擦、堆疊等多樣化的技法，使顏料的肌理感極為豐富，前景的黃、藍、紅、黑等色塊，直接以大筆刷或畫刀塗抹，甚至可能如資料所述，運用了布塊、手掌等工具，這種非傳統的繪畫方式，體現了畫家對抽象表現主義的開放態度。

▪第二步驟運用隱約的​線條：在狂放的色塊中，依稀可見一些淺淡的鉤勒線條。這些線條並非嚴謹的輪廓線，更像是對物體邊緣或畫面對話的節奏引導，如音樂家指揮樂章般，在富麗中保持了莊重。

▪第三步驟對於空間的處理：雖然有古城作為焦點，但空間透視並非傳統嚴謹的線性透視。廖繼春利用色塊的疊壓、色彩的明度與彩度對比，以及前後景的筆觸差異，營造出一個主觀的心靈空間。前景的雜亂與後景城牆的穩固形成對比，使畫面既有充分動感又具備力量。

因故，這種奇妙的​、多變的色彩手法，可說是廖繼春藝術中不容忽視的靈魂。《西班牙古城》的色彩運用極為大膽、明快且奔放，畫面以高飽和度的藍、黃、紅為主要基調，與中央大面積的純白古城建築形成強烈的對比。詳細分析如下：

▪​寶藍色：用來表現天空，但其濃烈程度已超越寫實的天藍，充滿了熱帶氣氛的激情與力量，同時也與畫面上大塊藍色色域呼應，形成一種強勁的韻律。

▪​鮮黃色與紅色：這些色塊散落在畫面的前景和中景，取代了土地、人群或建築細節的固有色，成為純粹的色彩符號。它們不僅豐富了畫面層次，更如同音樂中的高亢音符，傳達出藝術家對西班牙古老文化的歡愉與讚嘆。

此時年逾花甲的​廖繼春不再忠於客觀色彩，而是將其主觀情感融入色彩選擇中，展現了其被譽為「色彩魔術師」的精湛功力。這種色彩配置，既有西方野獸派的遺風，又融合了東方人對色彩的獨特感受，形成了他獨有的、充滿臺灣精神的現代繪畫語言。

同時廖繼春將​東西方繪畫融合，成功地將源自西方的油畫媒材和現代主義精神，與東方特有的審美趣味和熱情奔放色彩感結合起來。於是，這幅畫已不再是客觀的風景寫生，而是畫家對異國文化、光影色彩以及生命熱情的直接內心表現 -- 率直的透過色彩和筆觸的律動，傳遞出舒緩開展的心靈空間和淡淡的詩意。

就畫論畫，單純地品味畫中形形色色，才是理性務實的賞畫原則：​《西班牙古城》不僅是廖繼春藝術成熟期的傑作，也是臺灣美術史上不可或缺的篇章，它完美地詮釋了藝術家如何以「色彩的魔術」，將視覺的經驗昇華為純粹而永恆的藝術感動。