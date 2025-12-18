郭董夫人曾馨瑩霸氣「借10萬衣服」 潘奕如曝結緣過程

潘奕如出席《豆腐媽媽》媒體茶敘。（圖／民視提供）





八點檔《豆腐媽媽》上檔在即，預告片一出，深受觀眾喜愛，今（18）日劇中豪門一家演員吳皓昇、李沛綾、潘奕如、羅子惟、王晴出席媒體茶敘，分享各自的角色及拍攝點滴。在談到治裝時，潘奕如坦言跟郭董夫人曾馨瑩求救，一件大約10萬，之後還有件LV洋裝，兩人的結緣過程也曝光。

《豆腐媽媽》豪門一家演員吳皓昇、李沛綾、潘奕如、羅子惟、王晴出席媒體茶敘。（圖／民視提供）

《豆腐媽媽》豪門一家演員吳皓昇、李沛綾、潘奕如、羅子惟、王晴出席媒體茶敘。（圖／民視提供）

為了飾演豪門一家，演員們砸下重金治裝，李沛綾坦言除了贊助之外，連壓箱寶都拿出來，將塵封已久的珠寶箱打開，連前夫送的東西都拿來戴，治裝費花了6位數以上，加上角色氣勢很強，本來以為穿褲裝，結果需要穿辣一點，「如果低胸太多怕不好，不知道怎麼拿捏尺度。」

廣告 廣告

潘奕如則坦言，除了有自己添購外，有跟閨密曾馨瑩求救，她透露兩人在20幾年前就是一起跳舞的好友，常常一起跳演唱會、活動，兩人因為都是孫燕姿巡演的舞者，從那時候結緣，保持聯絡到現在。至於借了幾套衣服，「目前是開鏡、試片記者會，戲裡面還在拿捏，她的都太名貴了，我其實很擔心不小心弄髒很抱歉。」



【更多東森娛樂報導】

●八點檔女星車禍毀容花500萬重建 十餘次手術換回新生

●八點檔女星跨界當歌手！網友被洗腦 預告再推唱跳作品

●何晴驟逝今出殯！昔不倫許亞軍 「雙劈上位」情史曝

