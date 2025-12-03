郭董女兒5180張股票賣光光！鴻海利空倒貨？專家：誤會了
[Newtalk新聞] 鴻海創辦人、前董座郭台銘女兒郭曉玲擔任代表人的承鋒投資，與鋐維公司日前(1日)申報轉讓手中總共5180張鴻海股票，而且是全部出脫，預定轉讓期間是明天(4日)起至明年1月3日。此舉引發市場熱議「鴻海郭董女兒申報出脫 5,180張鴻海股票了」，難道高層知道什麼？是不是代表鴻海後市不妙？
以下是分析師林鈺凱解析說明：
郭曉玲出脫 5180 張，到底代表什麼？
分析師林鈺凱表示，完全不代表看壞！理由很簡單：鴻海當天成交量約 47,900張（量縮日），過往動輒 10 萬張以上，郭曉玲5,180 張不到一天的 11% 成交量。根本不是「倒貨」等級。而且企業家族成員賣股原因很多：包括資金調度、海外資產配置、私人投資、購屋、基金、家族信託安排等等。這些與公司營運沒有任何直接關聯。
若以「獲利＋本益比」來看：鴻海 2025 預估 EPS 約 19 元。目前股價 222 元，本益比僅 11 倍。長線投資而言，這是低估，不是高估。所以「郭董女兒賣股」更多是一種被放大的情緒話題，而不是基本面訊號。
郭曉玲出清持股對鴻海衝擊？
林鈺凱認為，從籌碼與基本面來看，這件事對鴻海影響幾乎為零。真正影響鴻海短線走勢的，不是郭家動向，而是「時間點與本益比」。此外，再來聽聽分析師楊育華的看法。
出清鴻海持股，對鴻海股價有影響嗎？
分析師楊育華認為 完全沒有實質影響，若從郭台銘持有鴻海 174 萬張，相對於女兒賣出的 5180 張，對郭家與公司本身而言只是「零頭」，遠不到影響公司價值的程度。
此外，楊育華認為，郭曉玲出清鴻海股票可能只是財務規劃。就像軟銀孫正義公開表示「含淚賣輝達」去投資OpenAI。大戶本來就會因資金配置調整部位，不能視為利空。
楊育華認為，鴻海的基本面強，第三季營收 2.05 兆（歷史次高）、EPS 4.15 創新高。第四季營收預估上看 2.25～2.35 兆（新高）。全年營收預估 7.8 兆（再創新高）。AI 伺服器訂單能見度直接看到 2026下半年〜2027上半年。
「不是基本面問題，也不是籌碼問題。問題是短線不具備向上爆發力。」分析師指出，關鍵不是郭家賣股，而是10 月營收太好（8957 億創新高），導致市場預期 11、12 月營收會「月減」15～20%。鴻海基本面超強、2026 年 AI 訂單滿滿，屬於「長線強、短線弱」。
※Newtalk提醒您：
#投資一定有風險，投資有賺有賠，投資前應檢視自身能力，申購前應詳閱公開說明書。
