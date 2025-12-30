郭董愛妻曾馨瑩雪地自拍 51歲「凍齡狀態」流出！

娛樂中心／江姿儀報導



名媛曾馨瑩曾是名模林志玲的舞蹈教練，當年與鴻海集團創辦人郭台銘練舞擦出愛火，2008年結婚成為郭董愛妻，陸續生下2女1子，家庭生活相當幸福。她不時會在社群平台分享生活日常、出遊美照，近來趁著閒暇之餘出國度假，並在IG曬出雪地自拍照，凍齡美貌驚豔眾人。





郭董愛妻曾馨瑩曬雪地自拍 51歲「真實狀態流出」網羨慕：皮膚好透亮！

郭台銘（左圖左）愛妻曾馨瑩（左圖右、右圖），近日帶著孩子飛往日本遊玩。（圖／翻攝自曾馨瑩IG）

郭台銘愛妻曾馨瑩近日帶著孩子飛往日本遊玩，享受親子時光，今（30日）她發文簡短寫下「Have a great day（祝你有美好的一天）」，PO出3張雪地自拍照。她身處銀白天地，靄靄白雪覆蓋草木、街道，與大家分享雪後的冬日景致。只見她身穿白色羽絨外套，頭戴毛帽、耳罩保暖，全身包緊緊，僅露出精緻面容。她保養得宜，淡雅妝容展現完美膚況，肌膚白皙還透出好氣色，對著鏡頭優雅一笑，凍齡模樣更是完全看不出已經51歲。

廣告 廣告

郭董愛妻曾馨瑩曬雪地自拍 51歲「真實狀態流出」網羨慕：皮膚好透亮！

51歲曾馨瑩PO出3張雪地自拍照，保養得宜的白皙肌膚透出好氣色，對著鏡頭優雅一笑。（圖／翻攝自曾馨瑩IG）

照片曝光，不到12小時，己累積2000按讚，網友留言讚「氣質高雅」、「也太美了吧！景美，人更美」、「皮膚好透亮」、「皮膚真好」、「相信照片不能表達現場所有的美」、「雪景好美，人也好美、皮膚真好，祝福心地善良的妳永遠開心！」、「自然最美。喜歡你」、「真的很美耶，淡淡的唇蜜，淺淺的笑容，透露出好特殊的氣質，要偷偷學起來這種笑容」。









原文出處：郭董愛妻曾馨瑩曬雪地自拍 51歲「真實狀態流出」網羨慕：皮膚好透亮！

更多民視新聞報導

曹西平66歲猝逝 台語天后曝「失約內幕」悲痛發聲！

曹西平遺產給「親兄弟or乾兒子」？律師曝「1關鍵」翻盤！

林俊傑女友身分遭挖 「美到像AI 」私照流出！

