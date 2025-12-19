郭董愛妻「1暖舉」挺閨密！潘奕如0違和飾八點檔豪門

娛樂中心／饒婉馨報導

女演員潘奕如18日與李沛綾、王晴、吳皓昇和羅子惟5人在劇中都是豪門，因此18日一起參加《豆腐媽媽》「豪門一家下午茶品鑑會」。潘奕如為了治裝，還與郭台銘老婆曾馨瑩借名牌禮服參與首映會、特映會，一件衣服價值就超過10萬。她透露自己與曾馨瑩是逾20年的好友，有時候甚至會去她家挑衣服或是直接到警衛室拿曾馨瑩幫她準備好的衣服，可見兩人感情相當要好。





郭董老婆曾馨瑩「6位數禮服」霸氣挺閨密！潘奕如0違和出演《豆腐媽媽》豪門

潘奕如（左圖最右、右圖）擔任好友曾馨瑩（左圖最左）11月舞蹈比賽的主持人。（圖／翻攝自臉書粉專《潘奕如 Tiffany's playground》）

廣告 廣告

女星潘奕如跟郭台銘的老婆曾馨瑩關係超級好，這種好感情已經維持超過20年了。當年她們還一起在舞蹈圈打拚，甚至還一起幫孫燕姿的巡迴演唱會伴舞，到現在都還有聯絡，像是11月曾馨瑩辦舞蹈大賽時，潘奕如就去幫忙主持，還在網路上發照片說自己是對方的「頭號粉絲」。照片裡潘奕如穿著閃亮的黑外套、皮裙跟黑絲襪，看起來很有個性，曾馨瑩則是穿一身白色長洋裝，顯得很優雅。潘奕如18日參與活動時有透露自己特別感謝好友曾馨瑩力挺，出借多套名媛私服與珠寶，讓角色從造型到氣場都充滿豪門真實感，且兩人私下的互動就像親姊妹一樣，曾馨瑩之前遇到婆婆離世心情低落時，她也都會在網路上安慰曾馨瑩。

郭董老婆曾馨瑩「6位數禮服」霸氣挺閨密！潘奕如0違和出演《豆腐媽媽》豪門

潘奕如透露自己有時會與曾馨瑩借名牌衣物，一件價值都高達10萬甚至更貴。（圖／民視新聞）

民視特別舉辦「《豆腐媽媽》豪門一家下午茶品鑑會」，邀請劇中豪門核心演員吳皓昇、李沛綾、潘奕如、王晴及羅子惟盛裝出席，與媒體近距離分享拍攝祕辛，提前為新戲暖身。現場不僅準備精緻下午茶，甜點更特別設計成充滿節慶氛圍的聖誕造型蛋糕，象徵《豆腐媽媽》在溫馨親情與豪門衝突交織的劇情中，陪伴大家提早迎接聖誕佳節，氣氛溫暖卻暗藏張力，然而飾演「地下女友」長達20年的潘奕如，則自嘲是「滷百頁豆腐」，默默陪伴、慢慢入味，卻在多年後才驚覺愛人始終未曾離婚。

原文出處：郭董老婆曾馨瑩「6位數禮服」霸氣挺閨密！潘奕如0違和出演《豆腐媽媽》豪門

更多民視新聞報導

陳百祥才喊「台灣會統一」！突嘆：不高興我就安樂死

夏于喬才官宣懷孕！爆因「腳上1物」遭陌生女告6年

陳庭妮「冒出第一根白頭髮」！突感到愧疚宣布做一件事

