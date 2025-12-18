新竹市長高虹安。（高虹安臉書）

郭豫珍以立委助理費屬「實質補貼」，並認高虹安無貪污犯意，判決無罪，僅依刑法使公務員登載不實罪，輕判六個月徒刑，得易科罰金。





但郭在台北市市議員童仲彥為助理費聲請再審時，卻以「助理補助費並非議員薪資之一部分」為由，駁回再審聲請。





這就發生了一件怪事︰同一個法官對同樣的侵佔助理費，判決立委無罪，市議員卻有罪的怪異現象。難道是立委比較高尚、市議員是賤種嗎？當然不是。這必須從郭豫珍的意識型態，以及藍白合力操作的政治大陰謀談起。

雖然多數人會說，評論應該就事論事，不應對外表、生活品味、意識型態多所著墨，否則容易流於偏頗。但是，如果不質疑郭偏藍白的政治傾向，與中國化的生活型態，光在法理上辯論，是無法理解郭也同樣撤銷對陳水扁、鄭文燦交保的真相。





高虹安涉案證據確鑿，判決之法條亦無糢糊空間，何以郭必須先停審為高聲請釋憲，哪一個涉犯侵佔助理費者有這種待遇？釋憲被駁回後，仍不死心，竟然去函立法院詢問相關意見。而被徵詢的立法院法制局，偏偏就是做出研究報告，指稱「公費助理費本質屬於立委補助費性質」，以及「大法官解釋結果應不具憲法位階，憲法判決的拘束力存在疑義，立法機關僅有尊重義務，尚無遵從的必要」。





立法院法制局只是幕僚單位，它的研究報告位階、效力才是︰「僅有參考之作用，完全沒有遵從的必要」。換言之，法制局的報告只是幕僚的意見而已，詭異的是，竟然成為郭法官的判決依據，顯然是從大法官那邊得不到與她的成見相同的意見，才會把兩個法制局研究人員的報告當天條，讓高虹安成為涉貪助理費民代中唯一倖存者。





這份立法院法制局的報告，不僅成為郭對高虹安刀下留人的依據，更是陳玉珍推動助理費是立委實質薪資，廢掉公費助理制的理論依據。而助理費除罪化﹙包括國會與地方議會﹚，符合藍白公職人員的利益，救活高虹安後，必然激勵藍營橫材入灶的決心。





如果愛穿旗袍、說話捲舌也代表一種政治意涵，則網友的「贏在旗袍點」諧音梗，還真能點出郭為何放過高虹安的用心。