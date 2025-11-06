郭遠彰拚連任 范國威來勢洶洶

竹東鎮長郭遠彰（左一）、鎮民代表會主席范國威（右一），出席活動時王不見王。（本報資料照片）

新竹縣竹東鎮長郭遠彰為首任，挾行政資源爭取連任有優勢，代表會主席范國威也早早表態參選鎮長，在社群媒體衝刺聲量多時。郭遠彰民國111年脫離國民黨參選，擊敗代夫出征、補選上的國民黨鎮長張順朋，此次面對來勢洶洶的范國威，頗有當年蘇仁鑑、徐兆璋鎮長之爭的既視感，地方評估雙方五五波。

郭遠彰從政經驗豐富，擔任過里長、代表、縣議員，109年曾參選過竹東鎮長補選，在代理鎮長張順朋、時任代表會主席陳昌平夾殺下，得票數居第3，但2年後再戰，得票率剛好過半數，以600票的些微差距，擊敗張順朋當選竹東鎮長。

從民代轉戰鄉鎮首長，地方對於郭遠彰的施政表現有不同聲音，不過郭任內竹東鎮全民運動館開幕，竹東鎮生命禮儀館也終於落成試營運，更牽線國際級團體到竹東辦理活動，推升竹東能見度。

不過基層也認為范國威年輕有活力，能讓竹東展現不同風貌，出現一波勸進聲量。近期范國威多方出席鎮內各項活動，透過社群媒體打造形象，累積聲量。

有別於郭遠彰的老神在在，范國威積極暖身，兩人的對決也讓人聯想到當年蘇仁鑑、徐兆璋的鎮長之爭。當時蘇仁鑑為首任鎮長，面臨時任代表會主席徐兆璋的挑戰尋求連任敗北，下屆鎮長選舉是否歷史重演？目前距離選戰還有長達1年時間，局勢尚未明朗，地方人士認為仍需等縣長參選人底定，才會知道隨之連動的「粽子串」拉起來有多大力量。

112年郭遠彰推出「竹東好好玩」行銷計畫時，曾邀請范國威站台合作，共同推廣竹東觀光，雙方互動熱絡，如今傳出互動降溫，宣告選戰早已提前開打。