台灣南美會理事長郭宗正，行醫之餘，專研水彩，獲獎無數，十四日起於台南文化中心文物陳列館舉辦「「2025郭宗正水彩創作個展」。（郭宗正提供）

記者林雪娟∕台南報導

郭綜合醫院總裁郭宗正，喜愛彩繪，目前更是台灣南美會理事長，行醫之餘，專研水彩的寫實寫意，表現國內外迷人景致，廣受畫壇讚譽，十四日起於台南文化中心文物陳列館舉辦水彩創作個展，作品涵蓋風景、建築及人物水彩。尤其青春少女題材，洋溢活潑、歡樂與幸福感，張張美女圖賞心悅目，讓欣賞者深感療癒，十五日下午三時舉行開幕式。

郭宗正曾以〈三峽祖師廟〉、〈台灣山林火車〉、〈日本京都神社〉、〈台南孔廟〉及〈日本藝妓〉等作品多次入選法國藝術家沙龍，又在日本水彩畫協會得獎，在畫界殊屬難得。

郭綜合醫院創辦人郭國銓、總裁郭宗正父子均熱愛繪畫，郭國銓生前曾在台灣南美會設立「郭博士獎」，郭宗正總裁強調畫界「北台陽、南南美」，感念父親栽培，也將在台陽美術協會設郭博士獎來紀念其父。