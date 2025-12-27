郭鎧紋才示警「恐爆7↑強震」 宜蘭「規模7大地震」夜襲！

生活中心／江姿儀報導



24日台東才發生規模6.1地震，深度為11.9公里，最大震度4級，全台都有感，引發外界擔憂，當時地震專家郭鎧紋曾示警，新的地震序列已開啟，台灣東部龐大的「縱谷斷層系統」已進入高度活躍期；他特別提醒，未來不排除將發生規模7以上強震。沒想到時隔3天，今（27日）晚間11點05分就發生芮氏規模7.0強震，深度雖然為72.8公里，但搖晃程度仍相當猛烈。





郭鎧紋才示警：恐發生規模7↑強震 宜蘭外海「規模7大地震」全台狂搖！

台東24日發生規模6.1地震，地震專家郭鎧紋才剛示警「恐爆規模7↑強震」。（圖／翻攝自台灣地震模型（TEM）研究團隊、民視新聞資料照）

郭鎧紋當時指出，24日台東6.1地震發震點位於「縱谷斷層」的最南端，地底系統非常龐大且複雜，從台東市一路向北延伸至花蓮吉安，全長約 147.5 公里，跨越卑南、池上、玉里、瑞穗、壽豐等 13 個鄉鎮市。這個系統包含多條知名及未知的斷層構造，是台灣最不穩定的地帶之一。郭鎧紋也引述歷史紀錄，1951年花東縱谷曾接連發生規模 7 以上的強震、2022 年的關山、池上地震，連去年（2024 年）4 月的花蓮強震（規模 7.1）也包含在內，直言縱谷斷層的威脅不可低估。

郭鎧紋才示警：恐發生規模7↑強震 宜蘭外海「規模7大地震」全台狂搖！

郭鎧紋曾提醒，縱谷斷層系統中仍有部分區塊累積了龐大能量，且「已百年沒發生規模 7 以上地震」。（圖／郭鎧紋提供）

郭鎧紋特別點名，縱谷斷層系統中仍有部分區塊累積了龐大能量，且「已百年沒發生規模 7 以上地震」，須高度關注的斷層有以下3個，奇美斷層、利吉–鹿野斷層、池上斷層北段。沒想到時隔3天，今（27日）晚間11點05分，台灣東部海域發生規模7強震，震央位於宜蘭縣政府東方約32.3公里海域，地震深度72.8公里，屬於中層地震，最大震度為4級，涵蓋宜蘭縣、新北市、花蓮縣、台北市、基隆市、桃園市、新竹縣、台中市、南投縣、新竹市、苗栗縣、彰化縣、雲林縣、台東縣、嘉義縣、嘉義市及台南市；高雄市與屏東縣則測得3級震度。外島部分，連江縣與澎湖縣為2級，金門縣測得1級。









郭鎧紋才示警：恐發生規模7↑強震 宜蘭外海「規模7大地震」全台狂搖！

深夜地牛翻身！中央氣象署地震測報中心表示，今（27）日晚上11時05分，台灣東部海域發生一起規模7的地震。（圖／氣象署提供）





