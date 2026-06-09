郭鑫爆密戀徐至琦「她是我的女神」 霸氣護愛認主動追求
45歲的郭鑫（改名郭晉東）被爆與小3歲「F奶女神」徐至琦密戀，女方今（6╱9）下午上王思佳主持的《王室有約》時慌張認：「我還在觀察了解中，是男方主動追求。」而他晚間出席《腎上腺母侵》首映記者會時也回應了。
徐至琦晚上也現身首映會，但低調待在休息室，而郭鑫被問戀情，霸氣表示：「我跟至琦認識很久了，她確實是我的女神！我很榮幸她願意來看我，我想說，主動追求這類的事應該是由男生來承擔，寫我就好，至於私生活的部分，我以後不會再回應，也沒有必要向大眾更新。」未正面回應與徐至琦的關係。
而談到為進入片中壓抑的角色，在生活上做的準備，郭鑫透露：「我在開拍前1個月開始改變飲食，每天固定只吃同樣的食物（如滷肉飯或排骨便當），當你每天重複吃一樣的東西，心理壓力會變得很大，那種莫名其妙的焦慮感剛好幫助我進入角色。戲中那些潰堤、不舒服的情緒，很大一部分是來自於這種長期單一飲食帶來的生理與心理壓力。」《腎上腺母侵》6月12日上映。
另外，曾與傅子純演父子的李㼈則回憶2人相處點滴，「他是1個非常認真的演員，他剛到民視時就是我帶他的，那時在演《意難忘》，他演我兒子，雖然當時還有點生澀，但後來他已經能獨當一面，非常優秀有禮貌」。直言看到他猝逝消息，「我真的不敢相信，太誇張了，他還這麼年輕，一開始我甚至不忍心去看新聞，希望是報錯或是假新聞，心裡真的很難過」。
更多太報報導
「F.F.O」開唱倒數2鮮肉出事 勝銘失聲！鈞嘉操到缺氧
周渝民45歲生日突認：心境不一樣 遠赴義大利全為「她」
《WILD WILD》男神遭抓胸「腫起來」 驚見2樓男粉絲脫到剩內褲
其他人也在看
爆秘戀徐至琦！郭鑫首鬆口「揭兩人真實關係」 認了：她一直是我的女神
郭鑫近日遭爆與徐至琦私下約會、互動密切，女方日前出席活動時坦言仍在認識階段，並鬆口表示「對方有主動」，讓緋聞持續延燒。對此，郭鑫9日出席電影《腎上腺母侵》首映會時首度回應相關傳聞。
昔峇里島悔婚！徐至琦遭爆秘戀郭鑫 她露面認：是對方主動
女星徐至琦外型亮眼出道多年，先前她曾上薔薔podcast節目透露一度曾跟舊愛論及婚嫁，還已經把賓客都邀請到峇里島，沒想到前一夜她反悔了，決定不要嫁，過程離奇，孰料如今她爆身邊有新歡，傳出是郭鑫。
嫁華裔尪神祕職業狂被傳 王思佳開告放話：看誰收到驚喜包
藝人王思佳2016年嫁給美籍華裔老公Joe Ho之後，另一半的真實職業始終神祕，外界傳聞更是眾說紛紜，從保鑣、貿易商到投資人甚至董事長司機都有。王思佳過去都未正面回應。今（9）日她主持PODCAST節目《王室有約》時，表示氣炸不再姑息，證實已經正式提告相關記者，更霸氣狠嗆：「就看誰有收到驚喜包了」。
劉亦菲14歲氣質出眾！向太讚「劉媽更漂亮」 曝未再嫁內幕
38歲大陸女星劉亦菲，憑藉空靈仙氣外貌與優雅氣質，出道多年始終穩坐一線女星地位，被粉絲封為「神仙姐姐」。近日，香港知名製作人向太（陳嵐）在社群平台分享與劉亦菲初次見面的回憶，不僅盛讚她是「富養女兒最好的典範」，更透露其母親多年來為了女兒選擇終身未再婚，全心全意投入陪伴與栽培，引發網友熱烈討論。
傅子純8年愛妻首發聲！徹夜失眠「心被撕一半」淚喊：來世再找到彼此
傅子純日前赴印尼峇里島開心度假，未料返台傳出噩耗，昨日爆發急性血癌失去呼吸心跳，緊急送往淡水馬偕醫院搶救不治，享年46歲。出道逾20年的他，一直是演藝圈「緋聞絕緣體」，與圈外妻子結婚8年感情甜蜜，5月20日更帶著愛妻泡溫泉，寵妻形象深植人心。面對摯愛驟然離世，遺孀今（8）日清晨5點多於社群平台首度發聲，字字句句令人鼻酸。
秀英、鄭敬淏「交往14年」認分手！原因曝光」
娛樂中心／劉詩婕報導南韓演藝圈知名情侶檔、演員鄭敬淏與崔秀英愛情長跑多年，一直被視為演藝圈的模範伴侶，沒想到如今傳出分手消息，引發外界震驚。兩人自2012年爆出戀情後，於2014年透過經紀公司正式認愛，攜手走過14年風風雨雨，期間感情穩定，甚至多次被外界看好有望步入婚姻。未料韓媒今（9）日曝光雙方經紀公司說法，證實兩人已結束戀人關係。消息一出立刻掀起熱議，不少粉絲難掩錯愕與不捨，紛紛留言表示「原本以為一定會等到他們結婚」、「連他們都分手了，真的太意外」，相關話題也迅速登上社群討論焦點。
8歲賺一棟房！39歲最美童星認「5年沒戲拍」揭真實收入：考慮退演藝圈
39歲女星楊佩潔7歲就出道拍廣告，被封為「最美童星」，轉戰戲劇圈之後同樣表現亮眼。先前她上節目曾提及母親從沒告知她當年實際收入，但小時候拍了廣告兩年多之後，家裡就購入一棟房子。如今她發文透露已經5年沒作品，坦言是否該離開演藝圈了？蔡維歆
愛莉莎莎「被迫官宣」戀情！攝影師男友被酸吃軟飯 高EQ親回圈粉
[FTNN新聞網]記者陳崴淩／綜合報導百萬YouTuber愛莉莎莎日前因尼泊爾瑜伽課程分潤爭議受到關注，事件4日逐漸落幕後，她的新戀情也意外跟著曝光，讓粉絲又驚又...
51歲女星睡夢中辭世！罹乳癌擴散 2愛女「含淚為她剃髮」看哭網
香港女星吳文忻（現名吳忻熹）前年乳癌復發並惡化到第四期，但她選擇樂觀面對，怎料今（9日）家屬證實她在睡夢中辭世的消息，享年51歲，而回顧吳文忻抗癌生活，她曾分享兩個女兒親手幫剃光頭的畫面，惹哭一片網友。蔡佩伶報導
黃仁勳錄韓綜新片段曝光！下車「十指緊扣」牽愛妻進場 超甜互動全被拍
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳近日訪問南韓，除了與政商界人士會面外，也首度挑戰綜藝節目，登上人氣談話節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》。節目8日公開最新預告，除了黃仁勳大秀舞步、分享人生經驗外，愛妻Lori也驚喜入鏡，夫妻倆同框畫面立刻掀起討論。
72歲陳盈潔人生倒數！胡瓜爆「10年沒聯絡」內幕
娛樂中心／王妤倢報導現年72歲的資深台語歌后陳盈潔，過去因教唆偽造有價證券罪遭判刑定讞，並於2023年入獄服刑。怎料入獄後她的健康狀況頻頻亮起紅燈，陸續爆出急性腎衰竭、敗血症等多種重症保外就醫，期間甚至一度誤傳死訊，引發外界高度關切。不料，近日陳盈潔的身體狀況再度急轉直下，甚至傳出後事已安排妥當的消息。對此，綜藝大哥胡瓜今（9）日聽聞噩耗後感到相當震驚，除了首度透露兩人長達10年沒有聯絡的內幕外，更公開點名音樂人許常德，喊話他「出面做1事」。
8億百歲阿公「密婚看護」遭家屬大搶人！北檢偵結「最新結果出爐」
社會中心／綜合報導台北一名身價約8億的102歲王姓男子，2026年1月與照顧其多年68歲賴姓女看護辦理登記結婚，對此王姓男子的家屬質疑背後「另有考量」，並控賴女阻止王男與家族接觸，認為王男遭「騙婚」，兩方人馬甚至在台北馬偕醫院外上演「搶人大戰」，隨後女看護對王男家屬提告傷害等罪，如今台北地檢署偵結結果出爐了。
劉亦菲現身北電同學會！素顏白襯衫「竟長這樣」 坐路邊石階零架子
38歲大陸女星劉亦菲擁有空靈仙氣外貌與出眾氣質，出道多年始終維持超高人氣，被粉絲封為「神仙姐姐」，近年除了戲劇作品屢創話題，也頻繁受邀出席國際時尚活動，一舉一動都備受關注。近日她低調現身北京電影學院，參加2002級表演系20周年同學聚會，未經修圖的現場照片曝光後迅速在網路瘋傳，凍齡狀態再度引發熱議。
郭忠祐拒拍吻戲惹怒導演！傳因肢體接觸障礙拒絕 連帶影響同劇女星
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導男星郭忠祐日前傳出與黃西田的女兒黃露瑤傳出戀情，但雙方並沒有坦承戀情。而如今正在拍攝8點檔的郭忠祐被傳出因為不願意拍...
小一兒在校掉乳牙！家長怒控老師沒顧好 揪醫問「這句」眾人全看傻
近期校園親師衝突頻傳，不少教師坦言，如今教學壓力愈來愈沉重，深怕一不小心就遇上「恐龍家長」。近日就有一名特殊教育老師分享，班上一名小一學生在校期間自然掉落乳牙，老師不僅第一時間妥善保存牙齒，還於放學時親自交還家長，沒想到卻遭家長質疑「沒有把孩子顧好」，甚至進一步詢問牙醫是否能向老師或校方求償，離譜情節曝光後，引發網友熱議。
鄭琇月消失的遺物「一直都在身上」！愛女何以奇傻眼：4雙眼睛都沒看到
[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導資深歌手鄭琇月唱紅〈白色的愛〉，日前傳出過世的消息，享壽69歲，女兒何以奇6日發文提到，媽媽長期配戴在手上的玉手鐲不見...
胡瓜67歲生日收到2千萬驚喜大禮 神秘金主身份曝光了
由綜藝天王胡瓜發起並領軍主持的「鑽石舞台之夜」演唱會，將於9月26、27日前進台北國際會議中心舉辦中秋團圓限定場，兩天分別由洪榮宏、巫啟賢擔任壓軸演出。剛歡度67歲生日的胡瓜今天與康康、翁立友、賴慧如、曾心梅等藝人出席記者會，他的愛女小禎也將加入主持陣容，父女有望同台高歌。
黃舒駿帥兒當學生會長畢業 一家四口罕同框 超強基因網狂讚
60歲音樂人黃舒駿與小24歲妻子張菁芳（Sophia）結婚15年，育有一對兒女，一家四口生活十分幸福。近期適逢畢業季，他日前也宣布大兒子Sean（象象）國中畢業，還以學生會長身分代表致詞，全家一同出席兒子的重要時刻，引來不少網友討論。
徐乃麟、熊熊主持《挑戰吧！大神》喊卡！電視台證實「暫停錄影」
由藝人徐乃麟與卓毓彤（熊熊）搭檔主持的綜藝益智節目《挑戰吧！大神》2019年7月開播，沒想到近期卻傳出節目停錄的消息。對此，東風衛視證實節目將進行全面改版，目前籌備工作尚在進行中。
《五燈獎》廖偉凡現蹤捷運！67歲最新樣貌曝光
娛樂中心／張景竣報導經典歌唱節目《五燈獎》主持人廖偉凡，過去曾在中國發展近20年，疫情返台後淡出螢光幕，並已低調轉行擔任生技公司顧問長達6年，變身年薪300萬的上班族。不料日前他突在台北捷運松江南京站遭到民眾「野生捕獲」， 67歲的他不僅體態硬朗，一身白襯衫配黑寬褲的日系紳士穿搭更是有型吸睛，意外曝光了最新近況。