郭鑫爆密戀徐至琦「她是我的女神」 霸氣護愛認主動追求

郭鑫出席《腎上腺母侵》首映記者會。陽科國際提供



45歲的郭鑫（改名郭晉東）被爆與小3歲「F奶女神」徐至琦密戀，女方今（6╱9）下午上王思佳主持的《王室有約》時慌張認：「我還在觀察了解中，是男方主動追求。」而他晚間出席《腎上腺母侵》首映記者會時也回應了。

徐至琦晚上也現身首映會，但低調待在休息室，而郭鑫被問戀情，霸氣表示：「我跟至琦認識很久了，她確實是我的女神！我很榮幸她願意來看我，我想說，主動追求這類的事應該是由男生來承擔，寫我就好，至於私生活的部分，我以後不會再回應，也沒有必要向大眾更新。」未正面回應與徐至琦的關係。

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徐至琦強調還在觀察了解郭鑫，會先以工作為重。翻攝徐至琦臉書

而談到為進入片中壓抑的角色，在生活上做的準備，郭鑫透露：「我在開拍前1個月開始改變飲食，每天固定只吃同樣的食物（如滷肉飯或排骨便當），當你每天重複吃一樣的東西，心理壓力會變得很大，那種莫名其妙的焦慮感剛好幫助我進入角色。戲中那些潰堤、不舒服的情緒，很大一部分是來自於這種長期單一飲食帶來的生理與心理壓力。」《腎上腺母侵》6月12日上映。

另外，曾與傅子純演父子的李㼈則回憶2人相處點滴，「他是1個非常認真的演員，他剛到民視時就是我帶他的，那時在演《意難忘》，他演我兒子，雖然當時還有點生澀，但後來他已經能獨當一面，非常優秀有禮貌」。直言看到他猝逝消息，「我真的不敢相信，太誇張了，他還這麼年輕，一開始我甚至不忍心去看新聞，希望是報錯或是假新聞，心裡真的很難過」。

李㼈（左起）、田麗、郭鑫、劉黛瑩、南果步分享拍攝點滴。陽科國際提供

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