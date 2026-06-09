郭鑫被爆熱戀徐至琦 坦言主動追求

電影《腎上腺母侵》9日舉行首映會，演員田麗、李㼈、南果步、郭鑫、劉黛瑩、班鐵翔、夏光莉、陳蘊予、何采蓁均出席，近期傳出郭鑫與徐至琦爆熱戀，郭鑫表示兩人認識已久，女方也確實是他的女神：「我想說，主動追求這類的事，應該是由男生來承擔，寫我就好。至於私生活部分，我以後不會再回應，也沒有必要向大眾更新。」

演員李㼈（左起）、田麗、郭鑫、劉黛瑩、南果步9日出席電影《腎上腺母侵》首映會。（陳俊吉攝）

徐至琦昨出席王思佳主持的Podcast節目，被問到和郭鑫的緋聞，她瞪大眼睛說不出話，遲疑了好幾秒才坦言還在觀察、認識對方階段，郭鑫有展開追求？她默認「對方有主動」，強調兩人仍是朋友關係，她現在仍以工作為重心。

廣告 廣告

徐至琦正在觀望郭鑫。（羅煜鎧攝）

另，傅子純日前因急性血癌猝逝，與他合作過的前輩李㼈感嘆說：「他是非常認真的演員，他剛到民視時就是我帶他的。他在《意難忘》演我兒子，雖然當時有點生澀，但後來他已經能獨當一面，非常優秀有禮貌。看到這個新聞我真的不敢相信，他還這麼年輕，心裡真的很難過。」

《腎上腺母侵》找來田麗及南果步參演，增添話題，問田麗拍攝過程是否辛苦？李㼈爆料，她的角色需維持體態，所以大家在吃排骨、鱈魚便當時，她天天只吃沙拉，每天早上還要跑步。南果步則提到，日本演員在台灣拍攝總是會感到緊張，台灣因行程節奏不同，演員必須隨時待命，這種不確定性讓她隨時處在緊繃狀態，但也剛好契合角色的焦慮感。