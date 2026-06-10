郭鑫霸氣認愛F奶女神徐至琦！首度鬆口「她是我的女神」

45歲演員郭鑫與小他3歲的「F奶女神」徐至琦密戀消息震撼演藝圈。徐至琦今日下午接受王思佳主持的《王室有約》訪問時，神情慌張地承認：「我還在觀察了解中，是男方主動追求。」

晚間郭鑫出席《腎上腺母侵》首映記者會時，面對媒體追問戀情，他霸氣回應：「我跟至琦認識很久了，她確實是我的女神！我很榮幸她願意來看我。」郭鑫進一步表示，主動追求這類事情應該由男生來承擔，要寫就寫他就好。不過他也強調，關於私生活部分，未來不會再回應，也沒有必要向大眾更新進度。

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徐至琦雖然也現身首映會現場，但全程低調待在休息室，避免與郭鑫同框出現。談到新片角色準備，郭鑫透露為了進入片中壓抑角色，在開拍前一個月開始改變飲食習慣，每天固定只吃同樣食物，如滷肉飯或排骨便當。他表示當每天重複吃一樣東西時，心理壓力會變得很大，那種莫名焦慮感剛好幫助他進入角色狀態。戲中那些潰堤、不舒服的情緒，很大部分來自於長期單一飲食帶來的生理與心理壓力。

同場活動中，資深演員李㼈回憶與已故演員傅子純的相處點滴，稱讚對方是非常認真優秀的演員，對其猝逝感到震驚難過。《腎上腺母侵》將於6月12日正式上映。

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