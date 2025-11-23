郭雪芙合體韓籍前夫！「親密照曝光」老粉全淚目

娛樂中心／楊佩怡報導

南韓天團Super Junior近日開起盛大的世界巡迴演唱會《Super Show 10》，14日來台站上台北大巨蛋開唱，其中久未參與團體活動的成員金希澈時隔8年重返舞台，9人完全體的演出讓台下粉絲非常激動。此外，與希澈參加實境節目飾演其妻子的台灣女星郭雪芙，也特別到場支持，讓老粉們欣喜若狂。今（23）日希澈突然PO出與郭雪芙的合影，並寫下「時隔11年我終於見到了」，事後郭雪芙也轉發貼文喊話「你和以前一樣溫暖」，再度掀起一波回憶殺。

廣告 廣告





郭雪芙時隔11年合體「韓籍前夫」親密照曝光！她喊話希澈：和以前一樣溫暖

郭雪芙（左圖左）與希澈（左圖右）相隔11年再度相見。（圖／翻攝自IG＠heenim）

希澈今天一早在IG上曬出3張圖片，首圖竟是合體台灣女星郭雪芙，畫面中可見，郭雪芙一頭波浪捲長髮，頭輕輕依偎在希澈身邊，雙手開心的比出V手勢，畫面看起來相當甜蜜；此外與兩人一起聚餐的還有Super Junior成員藝聲。希澈在內文寫下「11년만에 만난 곽설부,추억의 체리오빠, 花花公子,시간이 너무나도 빠르다,우리 모두 아프지말고 오래오래 보（時隔11年，我終於見到郭雪芙了，回憶中的Cherry歐爸，願我們能長久地相見！）」。

郭雪芙時隔11年合體「韓籍前夫」親密照曝光！她喊話希澈：和以前一樣溫暖

郭雪芙在社群上喊話希澈「你和以前一樣溫暖」。（圖／翻攝自IG@aohsuehfu）

貼文曝光後，立刻引來大批台灣粉絲們感動留言，「超喜歡你們」、「天啊～好羨慕，真的都快忘了當初的我結了」、「好懷念！！」、「我的天時隔多年終於合體ㄌ，好感動！童年的吸血夫婦」、「令人感動的友誼」。不僅如此，郭雪芙也轉發貼文到限動，並用韓文寫道：「見到你真好，歐巴！雖然很久沒見到你了，但見到你感覺真好，因為你和以前一樣溫暖舒適。願我們每天都健康快樂」。

郭雪芙時隔11年合體「韓籍前夫」親密照曝光！她喊話希澈：和以前一樣溫暖

先前SJ來台開演唱會時，郭雪芙也現身力挺，並和希澈的海報合影留念。（圖／翻攝自IG@aohsuehfu）

事實上，自2013年播出的韓國真人實境秀《我們結婚了 國際版》找來兩對假想夫婦，進行假想的結婚生活，再將各自的文化相融合到夫妻生活中。第二季則配對郭雪芙、金希澈，由於希澈喜歡長腿女生，而郭雪芙自豪的部位正是修長美腿，因此在當年兩人被粉絲封為「大腿夫婦」。如今相隔11年郭雪芙與希澈再次相見，也掀起老粉一波回憶殺。

郭雪芙時隔11年合體「韓籍前夫」親密照曝光！她喊話希澈：和以前一樣溫暖

郭雪芙（左圖右）與希澈（左圖左）曾出演我們結婚了，並飾演夫妻。（圖／翻攝自X）









原文出處：郭雪芙時隔11年合體「韓籍前夫」親密照曝光！她喊話希澈：和以前一樣溫暖

更多民視新聞報導

子瑜遭黃安檢舉被迫道歉！親媽昔9字高EQ回敬

范冰冰奪金馬影后！中國0人在乎「沒報導、沒熱搜」

范冰冰工作室喊「寶島女主角」急刪文！首發聲貼文也消失

