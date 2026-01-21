郭音蘭水源市場拜票 自治會暖心送上「紫米米糕」 3

CNEWS匯流新聞網記者李映儒／台北報導

台北市中正萬華區議員參選人郭音蘭今（21）日前往中正區水源市場掃街拜票，特別邀請同為議員參選人好友賴苡任現身相挺。郭音蘭指出，現場氣氛熱絡，水源市場自治會長夫婦全程陪同走訪每一攤位，副會長更驚喜準備美食「紫米米糕」慰勞掃街團隊，展現高度支持；她也承諾持續爭取基層認同。

郭音蘭說，掃街過程中，最令她動容的是，一位正在市場採買的大姐，得知自己就在現場，特地前來，大聲鼓勵「一定要給你最大的鼓勵！」並送上一個溫暖且有力的擁抱。

「支持有經驗的年輕人，就是支持這座城市的未來。」郭音蘭感性表示，這份擁抱的重量與溫度，讓她深深感受到鄉親對有經驗的年輕人的期許。她強調，年輕雖然是資產，但自己過去在台北市府團隊擔副發言人及副市長林奕華辦公室主任的實務歷練，才是她能快速上手、服務市民的關鍵。

而自治會長副會長也貼心準備的紫米米糕，更讓郭音蘭大讚：「這份心意讓我在忙碌的行程中瞬間充飽電！」她承諾會持續爭取基層認同，繼續深入中正、萬華的街頭巷弄，用行動證明專業與活力，全力為大家拚好日子。

照片來源：郭音蘭提供

