郵件通知被盜刷！急按「取消交易」反洩漏個資 網：很多人都收到過

網友分享收到消費通知郵件，誤以為被盜刷，卻意外洩露個資更險遭財損。 圖：新頭殼資料照（示意圖）

[Newtalk新聞] 網路詐騙手法層出不窮，一名網友在社群平台PO文分享，日前收到一封標示「銀行扣款9830元」的電子郵件，誤以為信用卡遭盜刷，急忙點擊郵件內的「取消交易」按鈕，並依指示輸入個資，隨後收到「額度不足無法交易」才驚覺遇到詐騙，立即致電銀行客服停卡，貼文也引來許多網友留言稱曾收過類似信件。

網友PO文稱，日前信箱跳出中國信託9830元交易通知，因近期並未有大筆消費，便誤以為是遭盜刷，見信件下方「取消交易」鍵，照指示點擊後遭要求逐步輸入電話、卡號等資訊，事後收到簡訊通知「因為額度關係無法完成交易」，才發現是詐騙，所幸卡片額度不高沒有造成財損。

貼文曝光後引發熱議，不少人指出「凡事別太相信簡訊或電子郵件，保險起見打電話確認」、「銀行不會這樣操作，消費完成後不可能再按取消交易」、「發卡行無法取消交易，只有商家可以退刷」、「我月初收到這封電子郵件，前3秒看到就以為被盜刷」、「遇到問題應先打開銀行App或致電客服確認」。

資安專家指出，詐騙郵件所導向的網址通常不是銀行註冊的官方網域，只要冷靜下來仔細核對網址，就能發現問題。銀行業者也強調，絕對不會透過電子郵件要求客戶點擊連結登入帳戶或驗證敏感個資。

