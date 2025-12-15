郵博臺中館舉辦「ㄅㄆㄇ悠郵環島」特展

臺灣，被譽為「福爾摩沙」及「美麗寶島」，每一處城鄉都蘊含獨特的風景與溫暖的人文故事。中華郵政公司懷著對這片土地的熱愛與珍視，訂於一一四年十二月十六日至一一五年八月九日，在郵政博物館臺中館舉辦「ㄅㄆㄇ悠郵環島」特展，邀請民眾一同欣賞臺灣之美。

中華郵政公司表示，本次特展依循臺灣的地理脈絡規劃「北部」、「中部」、「南部」、「東部」及「離島」展區，運用注音符號郵票呈現各地風情與特色景點，讓「ㄅㄆㄇ」化身為專屬導覽員。

為了讓參觀體驗更有趣，特別設置「ㄅㄆㄇ迷宮大冒險」互動遊戲，增添孩童學習注音符號的樂趣；現場亦準備可愛的注音符號手拿板，讓民眾能發揮創意，拍下獨一無二、充滿回憶的「悠郵」紀念照！相關展覽訊息請至中華郵政全球資訊網（https://www.post.gov.tw）或郵政博物館網站（https://museum.post.gov.tw）查詢。