郵博館臺北館辦信福傳情 重溫寫信之趣

信箱和郵筒不分日夜、無論晴雨，堅守崗位接收各方郵件，是忠實的信件守護者，更是綠衣天使的最佳拍檔。中華郵政公司為介紹各國的信箱和郵筒，訂於115年1月17日起至7月5日止，在郵政博物館臺北館特展室舉辦「信福傳情－信箱郵筒郵票」特展，內容包括「咱的信箱郵筒」、「特色萌郵筒」、「郵政�~聯名=可愛爆擊」、「異國郵筒風情」、「郵遞幸福」、「書信小古事」、「手寫傳ｉ意」等單元及「意郵未盡～寫張明信片」活動，透過信箱和郵筒之設計演變，瞭解人與書信之間的溫暖故事，帶領民眾重溫寫信之趣、收信之樂。（見圖）

展覽期間，凡到場參觀並於展場打卡或拍照上傳至FB、IG或GoogleMap，經導覽人員確認，即贈送新年明信片（114年版）1張，分6梯次限量贈送。相關展覽訊息請至中華郵政全球資訊網（https://www.post.gov.tw）或郵政博物館網站（https://museum.post.gov.tw）查詢。