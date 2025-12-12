郵博館馬的不思議－生肖郵票特展

中華郵政公司為迎接丙午馬年到來，於日昨在郵政博物館六樓特展室，舉辦「馬的不思議－生肖郵票特展」開幕典禮，由大提琴演奏家吳登凱（Yoyo）搭配電鋼琴雙人演奏，以優雅的旋律開場。典禮邀請中華郵政公司董事長王國材、立法委員吳沛憶中正區主任黃亭瑋、中華集郵團體聯合會榮譽理事長陳友安及臺北市中正區公所區長方越琦等貴賓共同與會，為特展揭開序幕。

王董事長表示，中華郵政公司自民國五十七年起發行新年郵票，以新歲值年的生肖為主題，每十二年一輪，俗稱「生肖郵票」，深受許多郵迷朋友的期待與收藏。本次特展跳脫傳統框架，以情境主題呈現馬年及與「馬」主題相關之郵票約一百五十套，期民眾藉由方寸提升對馬的認識，欣賞古今中外、真實又充滿想像的馬兒多元形象。

王董事長特別指出，明年是中華郵政公司一百三十歲生日，郵政博物館也將邁入六十週年。過去六十年來扮演郵政文化展示與推廣重要角色，隨著臺北館、高雄館及臺中館成立，串聯臺灣北、中、南三區郵政展示交流空間。