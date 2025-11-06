郵寄疫區豬肉首次免罰惹議 農業部決定改了：抓到就罰

農業部6日修正相關規定，只要收件人為輸入人違規，就要裁罰。（牛煦庭辦公室提供／陳薏云台北傳真）

台灣雖暫時挺過此次非洲豬瘟，但日前藍委牛煦庭發現，郵寄內含豬肉製品包裹入境雖可罰最重100萬元，但農業部的法令暗藏「首次非故意」免罰的漏洞，他要求農業部在3日內提出檢討修正方向。而農業部6日從善如流，修正相關規定，只要收件人為輸入人違規，就要裁罰。

牛煦庭日前質詢時指出，農業部依據「動物傳染病防治條例」第28條第1項第2款公告的「停止自發生非洲豬瘟之國家(地區)以郵遞寄送輸入豬肉產品」條款中，有「首次輸入非故意者，不予處罰」的免罰條款，無法有效嚇阻民眾的僥倖心態。難怪在1000件違規案件中真正裁罰的只有9件。

牛煦庭當時也要求農業部在3日內提出檢討修正的方向，以儘速彌補防疫制度上的破網。而農業部於6日公告，修正「停止自發生非洲豬瘟之國家(地區)以郵遞寄送輸入豬肉產品」第4點，改為「收件人為輸入人，其違反本公告者，由輸出入動物檢疫機關依動物傳染病防治條例第43條第8款規定裁罰」。

不過據了解，農業部內部對是否要修正規定有意見分歧，直至昨晚都還稱，現行制度已具一定嚇阻效果。若全面取消首次免罰規範，恐導致不知情收件人受罰、 民怨與大量行政救濟案件。本部將維持現行「故意性與可責性」裁罰原則，兼顧執法公正與民眾權益。

不過到了6日上午卻突然轉彎，願意修改規定，把首次免罰取消。

