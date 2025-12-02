「郵局主任」1話術騙她普發1萬被領走！她交帳戶後慘了：62萬積蓄全沒

生活中心／李紹宏報導

注意了，普發一萬元詐騙又有新招！內政部警政署近日分享一起詐騙案例，一名女子接到自稱是「郵局主任」的電話，警告她的一萬元被其他人代領，並說要幫她報警。這名女子隨後遇到假員警和檢察官通知她涉及詐欺，害她心生恐懼，並按照對方指示把帳戶金融卡交給陌生男子，沒想到步步走入陷阱，最後戶頭62萬元全被領光，得不償失！

南部一名女子被自稱「郵局主任」的男子電話告知普發一萬被代領，結果掉入詐騙陷阱。（示意圖／資料照）

「郵局主任」稱普發1萬遭代領？女嚇交金融卡後慘了

根據內政部警政署「打詐儀表板」指出，南部1位C姓女子接到一通電話，對方自稱是「台中英才郵局的主任李冠億」，並詢問她「你是不是有委託一名叫江雨華的人，代領普發一萬元？」當下女子一頭霧水，並相當慌張地表示沒有這回事；這名郵局主任假意安撫，聲稱要幫她報警。

事後，這名女子收到LINE陌生電話，名叫「台中小陳」的警察告知她可能涉及詐欺和洗錢防制法的罪嫌，並表示要把這案件交給「林宏松檢察官」來審核。

因為對方的步驟相當縝密，讓女子不疑有他，以為自己真的遭遇不幸，因此一週後，把3個帳戶金融卡當面交給一名陌生男子「查扣」，結果戶頭中的62萬元全被領走。

女子事後相當焦急，生活費全無，甚至還只能跟朋友借錢；朋友事後告知她這絕對是詐騙，這才讓女子氣得報案。

普發一萬詐騙事件頻傳，警政署呼籲民眾須留意。（圖／資料照）

提高警覺！警政署曝「防詐小撇步」

警政署表示，「假冒郵局人員」是最新詐騙手法，恰逢普發一萬元上路，因此讓詐騙案件頻率增加。對此，警政署分享防詐小撇步「多問、多查、多確定」，強調如果收到可疑電話請立即掛斷，並撥打165查證；勿將金融重要或卡片交給陌生人。最後，如果普發現金有相關問題，可向官方網站 10000.gov.tw 查詢，或撥打1988諮詢。

