郵局也撐不住了！「4品項」最高調漲50％ 新價格一次看





中華郵政宣布，因原物料與人事成本連年攀升，將自2026年起調整多項集郵相關用品售價，漲幅最高達50％。此次調漲項目包括貼票卡、護票卡、活頁集郵卡及預銷首日戳封等4類產品。

中華郵政表示，近來紙張印刷等原物料與基本工資持續上漲，為合理反映成本，中華郵政公司自115年起，將調整部分新郵附帶發行票品售價，相關品項與新價格如下：

1、貼票卡：原價每張新臺幣10元，調整為每張15元。1年約18款，每款銷售約450個。

2、護票卡：原價每張新臺幣10元，調整為每張15元。1年約18-20款，每款銷售約8,000個。

3、活頁集郵卡（含護卡套）：原價每張新臺幣單面10元、雙面20元，調整為單面15元、雙面25元。1年約18款 每款銷售約2,800個。

4、預銷首日戳封：原售價為貼用新郵面值加計5元，調整為貼用新郵面值加計10元。1年約25-27款，每款銷售約4,900個。

中華郵政公司表示，暫無調整郵資之規劃，惟肩負國內郵件遞送普及化之義務，須持續對於各項成本結構、服務品質提升、市場變化及營運狀況等因素，審慎評估各類資費合理性，以達永續經營之目標，並確保全國民眾皆可享有價格平穩、品質穩定的郵政服務。

