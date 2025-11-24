郵局今起開放臨櫃領取普發萬元 首週採單雙號分流

中華郵政今天(24日)起開放臨櫃領取普發萬元。示意圖，圖中人物與新聞事件無關。(資料照，記者蔡昀容攝)

〔記者蔡昀容／台北報導〕政府普發萬元，中華郵政今(24日)起開放臨櫃領取。「臨櫃領取人」身分證號或居留證統一證號尾數單號週一、三、五領取，雙號週二、四、六領取，需準備領款人健保卡，代領人要另帶身分證件。

配合政府普發1萬元政策，中華郵政提供「登記入帳」、「ATM領現」領取管道，並且是全國唯一提供「臨櫃領現」的金融單位。

中華郵政今起開放「臨櫃領現」。首週(11月24日至11月29日)預期人潮較多，依「臨櫃領取人」身分證號或居留證統一證號尾數實施單、雙號分流，尾數單號於週一、三、五受理，雙號週二、四、六。65歲以上年長者及身心障礙人士將優先引導至友善服務、無障礙窗口辦理。

廣告 廣告

中華郵政提醒，「臨櫃領現」務必攜帶領款人健保卡，健保卡照片若不足以清楚辨識，請額外攜帶身分證或居留證輔助證明；如請人代領，代領人要另外攜帶自己的身分證件，如健保卡、身分證或居留證。

另外，中華郵政以普發現金主視覺為設計特製精美紅包袋，贈送臨櫃領現民眾，除可供置放現金外，亦可紀念收藏。

中華郵政也提供普發抽獎。領取方式為「登記入帳」者，待普發入帳後，使用掃碼付「TWQR」、「台灣Pay」不限金額消費紀錄，即可參加抽獎；「臨櫃領現」及「ATM領現」須至活動網頁登錄參加抽獎。獎項包括超商、百貨禮券等實用禮，總價值達270萬元。

【看原文連結】

更多自由時報報導

普發1萬郵局領現今起跑 首週分流方式一次看

麻吉大哥加密帳戶已被「完全清算」虧損高達6.4億元

黃金上演1979年大牛市 三大利多加持瞄準這個「高價位」

不妙！貝森特坦承2026年「這些」產業將面臨挑戰

