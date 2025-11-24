郵局今起開放「臨櫃領普發1萬」 首周單雙號分流

今天（24日）開始全台郵局據點開放領普發一萬，第一周有分流。（圖／東森新聞）





財政部統計普發一萬元截至上周為止已經有1650萬人近7成民眾領取完畢，今天（24日）開始全台1292間郵局據點開放領現，剩下的3成民眾要前往注意第一周有分流，別白跑一趟。

全民普發1萬元你領了嗎，今天周一開放郵局領現，但要注意第一周是有分流的，看身分證號或是居留證號尾數，單數周一、周三、周五，雙數周二、周四、周六。

不過也有例外，像是如果家長幫小孩帶領，以家長證件、代領人尾數為主，如果是65歲以上長者身心障礙人士則有優先窗口辦理。一樣記得帶著必備證件，首周從24號開始到29號，之後一直到明年4月底，就不用再分流即可領。

