郵局代售台鐵車票服務 明年元旦起走入歷史

郵局代售台鐵車票服務，2026年1月1日起停止服務。示意圖。(資料照，記者蔡昀容攝)

〔記者蔡昀容／台北報導〕台鐵1998年9月1日起開辦郵局取票服務，考量其他取票管道已經穩定成熟，2026年元旦起，中華郵政全面停止代售台鐵車票。

台鐵提供多元取票服務，包括2011年12月22日起導入超商取票，2019年1月23日起提供「台鐵e訂通APP」QR Code取票服務。鑒於多元售、取票管道已穩定成熟，明年1月1日起，將全面停止郵局代售台鐵車票服務。

台鐵公司表示，請旅客多加利用台鐵e訂通APP及四大超商辦理購、取票。APP購、取票及行程查詢等功能，好處在於以手機即時購票、付款、取票，一機完成；支援信用卡、行動支付(APPLE PAY、GOOGLE PAY)等多元付款方式；可直接出示APP內QR Code票證通過驗票，不需另行取紙票；提供行程變更、多張取票、退票等完整服務。

四大超商(7-ELEVEN、全家、萊爾富、OK)取票優點，在於24小時皆可購、取票，服務不中斷，且據點超過1萬3000家，旅客可就近前往操作機台完成購票或取票，節省往返車站的時間與排隊不便。

