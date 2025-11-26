郵局伺服器連線一度異常 中華郵政：系統已恢復

（中央社記者黃巧雯台北26日電）郵局系統今天傳出狀況，臨櫃的畫面呈現轉圈圈。中華郵政表示，僅部分需要主管確認的交易受影響，窗口普發現金可正常作業，經調查是伺服器連線異常導致，目前系統已恢復正常。

有民眾在社群平台發文，今天赴郵局辦理業務，遇到電腦大當機，也有郵局員工反映畫面呈現轉圈圈。

中華郵政24日起開始受理「全民+1 政府相挺」普發現金新台幣1萬元民眾臨櫃領現作業。中華郵政稍早透過文字訊息表示，窗口作業緩慢，僅部分需要主管確認的交易受影響，其他作業及窗口普發現金可正常作業，而通路ATM、行動郵局等都正常。

中華郵政指出，目前系統已恢復正常，是伺服器連線異常導致。（編輯：蕭博文）1141126