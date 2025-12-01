郵局元旦起停售台鐵票 北捷設嘔吐袋備戰跨年

國內多項交通運輸服務將迎來新變化。從明(2026)年元旦起，全台郵局停止代售台鐵車票，結束長達20餘年的售票服務；年底聚餐活動頻繁，台北捷運因應乘客酒後不適情形，在多處車站免費提供嘔吐袋；桃園機場第3航廈北登機廊廳於今(12/1)日啟動試營運，首批旅客率先體驗全新場站設施，象徵桃機服務量能逐步提升。

郵局代售台鐵車票服務從1998年開辦，曾在交通選擇有限的年代發揮作用，但隨著購、取票方式全面數位化，郵局通路利用率逐年下降。根據中華郵政統計，目前每年僅約1.2萬張車票透過郵局取票，已不及其他售票方式的1%左右。

台鐵指出，多元售票功能已趨成熟，旅客未來可改由「台鐵e訂通App」及7-ELEVEN、全家、萊爾富、OK等4大超商購買車票及取票。尤其App提供查詢、購票、付款、取票、變更行程與退票等功能，並支援信用卡與多種行動支付方式，旅客出示手機QR Code即可通關，不再須要紙本車票。至於超商據點超過1.3萬家，旅客24小時都能辦理取票與購票，隨著郵局通路退場，相關資訊將同步在官網公告。

台北捷運為因應尾牙聚餐、跨年活動可能導致乘客酒後不適的情形，在部分車站配置「嘔吐袋」供民眾免費取用。捷運公司說明，嘔吐袋折疊後僅手掌大小，可掛於手指，方便旅客於身體不適時使用，避免影響車廂與站內環境。民眾若有需要，可至各主要車站詢問處索取。

捷運公司表示，每逢年末，台北車站、中山站、南港展覽館站、徐匯中學站、劍南路站等靠近餐廳或活動場地的站點皆加強備置嘔吐袋。同時提醒民眾，搭乘大眾交通工具前已有飲酒，最好請親友陪同搭車；若在車廂內出現身體不適情形，應立即通知車站人員或按壓車廂對講機，以便清潔人員協助處理。

另一方面，航空運輸方面迎來重要進展。桃園國際機場第3航廈北登機廊廳從今天起展開試營運，安排華航CI130、長榮BR116、星宇JX741等航班，合計968名旅客體驗新設施，分別前往札幌與曼谷。桃機公司提到，若試營運順利，預計於今年底前正式啟用，可為桃機增加約580萬人次的年服務量能。

