郵局元旦起取消「方便服務」！國際掛號小包郵資限時減免10元

中華郵政宣布，自2026年元旦起，將調整國際掛號小包服務，取消簽收與書面查詢功能。這項改變是為了配合萬國郵政聯盟（UPU）的政策，除了大陸地區外，寄件人將無法再獲得收件人簽名或書面查詢紀錄。儘管如此，郵件追蹤和補償保障仍然會保留，若郵件遺失、被竊或損毀，寄件人仍可依規定申請補償。

中華郵政宣布，自2026年元旦起，將調整國際掛號小包服務，取消簽收與書面查詢功能。（資料圖／中天新聞）

為了因應這項服務調整，中華郵政於2026年1月至3月期間，針對寄送國際掛號小包的民眾推出每件郵資減免10元的優惠。這一措施旨在鼓勵寄件人使用國際掛號小包服務，並提醒大家注意條碼及託運單的變更，以確保郵件順利寄達。

廣告 廣告

國際掛號小包的寄送量每年達數十萬件，郵資計算方式為國際小包郵資加掛號費65元。雖然取消了簽收與書面查詢服務，但郵件的追蹤和補償保障依然有效，讓寄件人能夠在寄送過程中保持安心。

延伸閱讀

生日入帳發票中獎500元 網友誤認郵局贈生日禮金

郵局115年調漲集郵票品！多品項漲5元 郵資暫不漲

暫停1個多月！中華郵政12/1重啟「寄美國掛號信件」