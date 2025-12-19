郵局卡也能綁Apple Pay了 果粉終於等到這一天

【記者趙筱文／台北報導】用Apple Pay的人又多一張卡能用了。中華郵政宣布，郵政VISA金融卡正式支援Apple Pay行動支付，iPhone、Apple Watch用戶現在也能直接感應付款，同步祭出綁定優惠，吸引不少果粉關注。

中華郵政表示至2026年2月28日止，只要首次將郵政VISA金融卡綁定Apple Pay，並完成3筆不限金額的Apple Pay消費，就可獲得Uber Eats 88元抵用券1份，每人限領一次，名額限量34,000份。

廣告 廣告

實際使用方面，郵政VISA金融卡加入Apple Pay後，可在支援Apple Pay的實體商店、App與網路平台消費，付款時不需拿出實體卡片，也不用輸入卡號或安全碼，只要透過Face ID、Touch ID或裝置密碼即可完成交易，對習慣手機付款的族群來說更省時方便。

中華郵政也提醒，活動僅限以Apple Pay進行的交易列入計算，實體刷卡、HCE手機卡或直接輸入卡號的網路交易不適用。符合資格者，Uber Eats抵用券將以簡訊方式發送，民眾須確認留存在郵局系統內的手機號碼正確，以免錯失回饋。

iPhone用戶可打開Apple「錢包」App，點選右上角「＋」，依照畫面指示加入簽帳金融卡；也可從行動郵局App進入「錢包」功能，啟動Apple Pay加卡流程，完成後即可使用感應支付。

隨著行動支付成為日常消費主流，這次郵政VISA金融卡加入Apple Pay，也被視為補齊長期被用戶點名的「支付拼圖」。對常用郵局帳戶、又是Apple裝置使用者的民眾來說，多了一個不用帶錢包、還能順手叫外送的實用選擇。

【看原文連結】

更多壹蘋新聞網報導

金宇彬今娶申敏兒合捐705萬做公益！李光洙任司儀李先彬有望接捧花

獨家｜乾杯董座：台灣比海外更缺工！曝跨年想回日本 在台消費太高

全台最公正建築獎 園冶獎理事長交棒鼎宇張家豪目標讓世界看見台灣建築

