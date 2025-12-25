郵局員工春節職福金加碼 工會115年爭取生日假

（中央社記者黃巧雯台北25日電）郵局員工明年春節除了可領到三節代金2000元，中華郵政工會今天表示，已爭取郵政職工福利會加碼6000元，合計每人可領8000元，而工會還規劃明年將爭取生日假在內等員工福利。

中華郵政今年稅後淨利預估可望達新台幣100億元，連帶挹注員工職工福利金成長。中華郵政工會表示，明年春節除了三節代金新台幣2000元，工會在郵政職工福利委員會第21屆第11次會議，成功爭取加碼代金6000元（包含現金2000元及禮券4000元）

至於適用員工，根據規定，民國114年12月31日在職或進用，且115年發放日還在職者，可領三節代金2000元、特別代金加碼的2000元現金和4000元禮券，合計8000元。

台鐵公司預計明年1月實施生日假，中華郵政工會理事長林榮州表示，除了爭取職階職級人員年資滿15年以上者，特別休假增加1日，以及職階職級人員特准病假待遇提升（前半年全薪、後半年半薪）外，明年也將爭取生日假。（編輯：張雅淨）1141225