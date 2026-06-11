郵局外包司機遭砍死 王國材赴靈堂上香譴責暴力

2026年總統教育獎得獎名單於5月揭曉，嘉義縣立竹崎高中體育班羽球專長學生蕭安宇榮獲殊榮，成為嘉義縣唯一獲獎學生。嘉義縣長翁章梁今11日邀請蕭安宇至縣長室茶敘交流，透過面對面對談，了解蕭同學的獲獎心路歷程與未來展望。竹崎高中校長蘇淵源說明，蕭安宇為中度聽力障礙學生，在家人長期陪伴與支持下，始終以正向態度迎向挑戰。她原本就讀他校普通班，為了追求羽球訓練，高二時轉學至竹崎高中體育班，全心投入學習與訓練的生活，並積極備戰聽障奧運選拔。蕭安宇在2024年聽障青年運動會勇奪女子單打及混合雙打雙金，取得2025東京聽障奧運資格，在賽事中與隊友攜手奪下團體銅牌，展現突破自我的強大能量，高三時透過特殊選才入學管道，錄取清華大學不分系學士班。蕭安宇說，很高興獲得總統教育獎的肯定，感謝縣長、校長、家人、老師跟所有同學，讓自己有機會獲得這項獎項，未來會在清華大學就讀，繼續努力打球，朝運動方向發展，希望未來有機會參加聽奧，往奪牌夢想前進。翁章梁表示，人活在世上一定要肯定自己，不管身在什麼樣的處境，就算自己跟別人有些不同，但它不會變成障礙，還能幫助自己走出不同路線。此外，很多成功的名人分享心得時，都會提到影響自

台灣好新聞 ・ 49 分鐘前 ・ 發表留言