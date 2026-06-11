郵局外包司機遭砍死 王國材赴靈堂上香譴責暴力
苗栗竹南郵局日前發生凶殺案，一名楊姓外包司機遭陌生男子持刀攻擊，送醫不治。中華郵政董事長王國材今天前往上香並向家屬致意，表達遺憾與哀悼。王國材譴責暴力行為，呼籲司法機關迅速偵辦，依法嚴懲加害人，還給受害同仁及家屬公道。
王國材今天在苗栗郵局局長吳振斌陪同，前往苗栗後龍福祿壽生命園區，向遇害楊姓外包司機靈堂上香並跟家屬致意，並與家屬確定律師，後續將給予家屬最大協助。
郵政公司表示，苗栗竹南郵局委外楊姓司機6月4日遭歹徒持凶器攻擊不幸身亡，事件發生後，公司立即啟動應變機制，6月5日指派高階主管前往慰問楊姓外包同仁家屬，除協助申請各項保險給付及慰問金外，並聘請律師依法向加害人提出民事求償，以確保家屬權益獲得完整保障。
中華郵政強調，對於此次不幸事件，再次表達最深沉哀悼，並承諾全力協助家屬爭取權益，絕不讓暴力行為侵蝕社會應有正義與安定。
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