郵局存戶注意！網路轉定存限額降至100萬 這天起實施

【陳靜文／綜合報導】郵局定存戶要注意了！中華郵政公告，網路及行動郵局活存轉定存每日或每月合併上限，將從300萬元降至100萬元，若超過當月限額，須臨櫃辦理，此新規定將於3月14日起實施。

根據中華郵政統計，截至114年12月底，全台郵局存簿儲金帳戶逾2900萬戶，其中綜合儲金約114萬戶，占比約3.9%，其中綜合儲金是將存簿儲金及定期儲金綜合納入同一個儲金帳戶內，方便儲戶管理，也可透過網路郵局（含行動郵局APP）線上辦理相關交易。

廣告 廣告

中華郵政本週公告，自今年3月14日起，網路郵局及行動郵局「綜合儲金存簿轉定存」轉存本金單筆金額及每日/每月合併累加存款金額由原本的300萬元，降為100萬元（網路郵局與行動郵局轉存本金金額併計）。

中華郵政表示，若超過當月限額，民眾可到開戶郵局臨櫃辦理，應攜帶綜合儲金簿、原留印鑑。

中華郵政指出，定期存款利率高於活期存款利率，目前存簿儲金一般活存利率為年利率0.83%；若是定存，一年期定期儲金利率，固定利率為1.725%，機動利率為1.685%。

【看原文連結】

更多壹蘋新聞網報導

30天連換3東家！鄭宗哲落腳大都會

獨家｜大S離世一年 汪小菲、徐家重啟談判！扶養費之爭露曙光

獨家投訴｜女美容師散步被黑狗狠咬 手肘肌肉遭扯咬一大塊

