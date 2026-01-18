郵局存戶注意！網路轉定存限額「降至100萬」3/14上路

中華郵政自今年3月14日起，調整「網路郵局」及「行動郵局」活期存款轉定期存款規定，單筆及每日、每月合併轉存上限，將由原本的300萬元調降至100萬元。

中華郵政指出，新制上路後，若轉存金額超過100萬元，仍可辦理，但須由存戶本人親自前往開戶郵局臨櫃辦理，並攜帶綜合儲金簿及原留印鑑。

中華郵政統計，截至去年12月底，全台郵局存簿儲金帳戶數約2900萬戶，其中綜合儲金帳戶約114萬戶，占比約3.9％，此次制度調整，預計將影響約百萬名用戶。

責任編輯／蔡尚晉

