郵局存款新制將上路 「額度大降」全台百萬存戶受影響

中華郵政自3月14日起調整網路與行動郵局活期轉定存規定，單筆及每日、每月累計上限從300萬元降至100萬元，民眾若透過網路或行動郵局將活期存款轉入定期存款，單日或每月合計金額不得超過100萬元，若超過限額，需親自前往開戶郵局臨櫃辦理，並攜帶存簿與印鑑，此新制上路後，全台將有逾百萬戶綜合儲金帳戶受影響。

中華郵政表示，3月14日起，網路郵局與行動郵局的綜合儲金活期存款轉定存的新規正式上路，新制將單筆金額及每日、每月累計上限從原本的300萬元降至100萬元。

中華郵政說，民眾若透過網路或行動郵局將活期存款轉入定期存款，單日或每月合計金額不得超過100萬元，若超過限額，仍需親自前往開戶郵局臨櫃辦理，並攜帶存簿與印鑑。

該措施影響範圍廣泛，中華郵政統計，截至2025年底，全台郵局存簿儲金帳戶超過2900萬戶，其中約114萬戶為綜合儲金帳戶，佔比約3.9%，綜合儲金帳戶可同時管理活存與定存，且可透過網路或行動郵局線上操作，因此受新規影響的民眾高達百萬戶。

中華郵政表示，此次調整主要是為提升資金運用效率，並參考其他金融機構網路銀行對活期轉定期的限額做法，若欲轉入超過限額的資金，民眾仍可至開戶郵局臨櫃辦理，以確保資金順利存入定期帳戶，同時保護個人資料與交易安全。

