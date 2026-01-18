郵局存款新制！網路「活存轉定存」限額大幅調降至100萬元 3／14上路

中華郵政。（示意圖／報系資料照）

中華郵政近日公告，3月14日起將調整網路郵局及行動郵局APP「活存轉定存」的額度上限，從原本的300萬元調降到100萬元，估計有114萬用戶受影響。

中華郵政指出，自115年3月14日起，網路郵局及行動郵局「綜合儲金存簿轉定存」轉存本金之單筆金額及每日／每月合併累加存款金額，由原本不逾新台幣300萬元，調降至不逾100萬元（網路郵局與行動郵局轉存本金金額併計）。

中華郵政提醒，若超過當月限額，請民眾攜帶綜合儲金簿、原留印鑑到開戶郵局臨櫃辦理。

廣告 廣告

根據統計，截至114年12月底，全台郵局存簿儲金帳戶超過2900萬戶，其中「綜合儲金」約有114萬戶，佔比約3.9%。而「綜合儲金」是指將「存簿儲金」及「定期儲金」綜合納入同一個儲金帳戶內管理，儲戶也可透過網路郵局或行動郵局APP線上辦理相關交易。

中華郵政表示，目前存簿儲金一般活存利率為年利率0.83%，而一年期定期儲金利率，固定利率為1.725%，機動利率為1.685%，因定期存款利率高於活期存款利率，如儲戶有閒置資金或長期儲蓄需求，可將活存轉為定存，以獲得較高利息。

根據《中央社》報導，此次調整主要是為了增進公司資金運用效率，也參考了金融同業網路銀行（含APP）綜合存款活期轉定期每月限額。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

20歲男衝急診喊「GG爛掉了」！約砲後下體癢狂沖熱水 內褲黏肉染性病

年輕姊弟欠繳租金逾2月！律師陪同趕人真相曝光 房東嘆：我才是壞人

發票中200萬飛了！她載具「少做1事」過領獎期限 苦主哭喊：沒救了嗎？