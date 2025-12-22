郵局存款見底！張文「金流簡單乾淨」 警方不排除有其他信用卡

上週北車中山一帶發生隨機殺人案引起關注，今天警方也著手調閱嫌犯張文過去的金錢紀錄，初步調查他中華郵政帳戶金流沒有異狀。 圖：翻攝自@starmiau

[Newtalk新聞] 上週北車中山一帶發生隨機殺人案引起關注，今天警方也著手調閱嫌犯張文過去的金錢紀錄，初步調查他中華郵政帳戶金流沒有異狀，堪稱「簡單乾淨」，大多用來繳房租，而且除了他母親每季匯錢外，沒有其他異常金流匯入，不過警方也表示，除了張文的中華郵政帳戶外，不排除還有其他金融機構帳戶或信用卡，正全力釐清中。

19日北車、中山發生隨機殺人事件，造成兇嫌張文在內共4人死亡。今日警方也在週一金融機構上班後，著手調閱張文曾使用過的中華郵政帳戶等金融資料，由於張文在2022年因酒駕退伍，退伍後在2023年6月至2024年6月擔任保全，警方於是從2024年前後開始釐清張文金流。

根據警方調查，張文主要使用的金融機構為中華郵政，他在去年初帳戶內原本還有9萬多元，除了他當保全時的薪水儲蓄外，他母親從去年初開始，在每年1月、4月、7與10月，每季匯3萬元資助，除了他母親以外，尚無發現有其他人匯款到他的中華郵政帳戶。

不過警方發現，張文中華郵政帳戶近2年來，常有不定期、不定額的現金存入，金額從數千元至1萬多元不等，最高不超過2萬元，總共14次，初判張文今年開始每月要負擔1萬7千元房租，他母親平均每月贊助1萬元，其他7千元房租與生活開銷，他應該有透過打零工、以現金方式領取薪水。

而張文中華郵政帳戶的支出，今年只有每月定期匯出1萬7千元房租。他名下還有一張中華郵政的簽帳金融卡，主要都是用來支付網路上的小額消費，警方不排除他就是用這張簽帳金融卡在網購平台上陸續買來相關犯案裝備，不過目前來看張文的金流紀錄堪稱「簡單乾淨」，並無特殊異常狀況，他在11月初時，帳戶只剩下5千多元，犯案前一天，帳戶只剩39元。

不過警方也指出，除了張文的中華郵政帳戶外，不排除他還有其他金融機構帳戶或信用卡，正全力釐清當中。

