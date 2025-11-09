郵局存款超過100萬竟然零利息 忽略1規定虧大了

郵局據點多，不少偏鄉地區都設有服務點，因此幾乎每個人都會有郵局帳戶，但其實郵局活存計息僅限100萬元，超出部分全都不計算，近日有保險業者在網路上說明後，瞬間引起討論，讓不少網友驚呼「虧大了」。

一名保險業者近日在Threads表示，若將錢放在郵局活存，超過100萬的部分其實都不計息，相當於「白存了」，文章上線後迅速吸引超過15萬網友查看。

不少網友留言說「前陣子發現才驚覺自己虧了很多錢，現在慢慢減少郵局存款，轉到別間銀行了」、「以前覺得錢放郵局很安全，現在這樣真的不行欸」、「居然有這條規定，看來要改定存了」、「郵局這樣真的不行，效率差、服務態度值得討論，還不給利息喔」、「好險我的存款離100萬還很遠，沒有這種煩惱要解決」、「怎麼有這種規定啊，是不是要多開幾個戶頭了」、「其實銀行利息優惠也有限額，超過的話只算普通利率，基本上可以當作沒有」。

郵局施行此政策，是為了鼓勵客戶將大筆資金轉為定存或其他理財商品，其他銀行通常沒有相關限制，但利率比起來稍微差一點，至於部分高利率帳戶，則與郵局一樣有設置金額限制，普遍金額在10至50萬內，超出的部分雖然還是會計算利息，但無法享受高利率優惠。

