郵局存款「超過100萬不計息」 網驚：虧大了

郵局活存超過100萬元不計息的規定引發網友熱議。近日一名保險業者在社群平台Threads上透露，郵局活期存款利息計算有100萬元的上限，超出部分完全不計息，貼文曝光後，許多人驚呼「虧大了」。

郵局ATM。（示意圖／中天新聞）

這名保險業者在社群平台Threads發文指出，將資金存放在郵局活存帳戶時，超過100萬元的部分實際上完全不會計算利息。該文章發布後引起廣泛討論，許多網友紛紛表示驚訝與不滿。有網友留言表示：「前陣子發現才驚覺自己虧了很多錢，現在慢慢減少郵局存款，轉到別間銀行了」、「以前覺得錢放郵局很安全，現在這樣真的不行欸」。

還有網友對此政策感到不解：「居然有這條規定，看來要改定存了」、「郵局這樣真的不行，效率差、服務態度值得討論，還不給利息喔」。也有人自嘲道：「好險我的存款離100萬還很遠，沒有這種煩惱要解決」，另有網友提出解決方案：「怎麼有這種規定啊，是不是要多開幾個戶頭了」。

對於銀行利息政策，也有網友指出：「其實銀行利息優惠也有限額，超過的話只算普通利率，基本上可以當作沒有」。據了解，郵局實施此項政策是為了鼓勵客戶將大筆資金轉為定存或其他理財商品。

相較之下，其他銀行通常沒有類似的活存金額限制，但利率比郵局稍低。至於部分銀行推出的高利率帳戶，則與郵局相似設有金額限制，普遍限額在10至50萬元之間。

