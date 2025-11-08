郵局存錢「重要規定」一票人不知道 嘆：虧大了
近期網路瘋傳，郵局活期存款只要超過100萬元，超出的部分就完全沒有利息。不少人原以為把錢放郵局最安全又能領利息，結果發現金額超過上限後利息會直接變成0元，讓許多民眾得知後直呼「虧大了」。
一名保險業者在 Threads 提醒大家：郵局活期儲蓄只對100萬元以內計息，多出的金額不算利息。這篇提醒文迅速引爆討論，瀏覽數突破15萬。不少人十分震驚，也有人苦笑：「離100萬很遠，我沒有這煩惱」。
也有人在臉書社團分享，自己在郵局存了127萬，當場被行員告知「超過100萬都沒利息」，才知道規定長這樣。許多人因不清楚這條規則，把錢全部存在同一個帳戶，不知不覺就少領了利息。
依《郵政儲金匯兌法》第19條，郵局可以設定活儲利息的最高金額，而中華郵政的規定就是100萬元為計息上限。官網也清楚寫明：「超過部分不計息。」雖然如此，郵局活儲利息免所得稅，仍吸引部分民眾存放資金。專家提醒，儲蓄前應先了解利率與規範，才能避免錯誤存款方式降低資金效益。
更多東森新聞報導
鳳凰颱風恐成今年風王 預計登陸台灣時間曝光
獨家／網購不鏽鋼水瓶！ 買家收貨傻眼 竟成「變型V字杯」
獨家／「水餃盒」裝洗髮精 美甲師傻眼！ 冷凍庫冰4天
其他人也在看
以為放越多越好？郵局存超過百萬元竟然0利息 竟是忽略1細節
不少民眾習慣將積蓄存放在郵局或銀行，既圖安全又盼能靠利息「小錢滾大錢」。但近日有網友在Threads發文指出，「郵局活期儲蓄存款超過100萬元將不予計息」，話題引起熱議，不少人驚覺自己可能默默「虧大了」。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
很多人不知道！機車上「加裝1物」恐遭檢舉 秒噴1800元
近來，部分機車族為了保護車輛免受刮傷，選擇在機車上加蓋有色布套。然而，有網友發現，因車身顏色與行照不符而遭到檢舉的案例，引發網路熱議。根據現行法律規定，若車輛外觀與行照登記的顏色不符，即使是使用防刮布套或貼紙等方式，車主須至監理站進行驗車並更換行照，若未依規定變更者，將面臨900元至1800元的新台幣罰鍰。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
託運行李「5大地雷」！地勤曝「這2款」出事航空公司不賠
新冠疫情解封後，進入後疫情時代，許多民眾恢復出國計畫時，當然免不了血拼，也會選擇託運行李，但並非所有物品都適合託運。一名地勤分享最常見的「五大託運行李地雷」，其中，軟布包/袋託運會有易損壞的風險，且大部分航空公司在運送條款中都有明確表示，並不對此類行李的損壞負責，建議選擇適當的行李包裝方式，並確保貴重物品始終隨身攜帶，才能讓原本的旅行更加順利。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
越老越有錢！4生肖「天生聚財」資產滾雪球…老來富貴花不完
人生就像一罈美酒，需要時間沉澱才能散發出醇厚香味，有些人年輕時也許平平無奇，但隨著歲月歷練，他們的福氣將如滾雪球般越來越大。《搜狐網》點名4生肖，天生自帶聚財體質，年紀越大越有錢，晚年生活堪稱人生贏家。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
光復郵局報廢郵筒被轉售 最高開價6000元！中華郵政急收回17座
花蓮馬太鞍溪堰塞湖9月底因樺加沙颱風豪雨溢流，重創光復鄉地區，不僅造成嚴重災損，連光復郵局後方待報廢的郵筒也遭泥流掩埋。未料近日竟有民眾將拾獲郵筒上網拍賣，開價從2500元至6000元不等，中華郵政得知後火速要求賣家下架，並回收郵筒17座，然而目前已有少數郵筒售出。太報 ・ 16 小時前
自律不買包！30歲小資女年薪80萬 存300萬曝下一步計畫 一票人急勸
在萬物皆漲的時代，加上社會經濟壓力沉重，許多年輕人對買房一事望之卻步。不過，近日有一名30歲女子分享自身的理財心得，她透露目前帳戶資產已達300萬元，並立下目標「存到500萬就買房」，貼文曝光後，隨即掀起網友熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
天冷財熱！立冬後七天轉好運能量最強 雨揚老師曝光這３生肖運勢最強
立冬一到，運勢即轉！雨揚老師說，這不只是季節交替，更是命運的分水嶺。古語說：「立，建始也；冬，終也。」代表萬物收藏、能量重啟。當外頭冷風起、陽氣漸收，正是我們調整氣場、轉化能量、讓好運重新啟動的關鍵時刻。立冬的農曆9月，運勢最強3生肖是「牛、兔、羊！」能在這波節氣轉換中，把壞運封存、把財運、好運迎進來，尤其在立冬後七天內，氣場最強、財氣最旺的時候，誰就能抓住轉捩點，在年底大翻紅！三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
營養不輸花椰菜！一顆「蔬菜之皇」竟能幫肝解毒、降膽固醇、抗發炎
天氣愈來愈熱，你的肝也該好好照顧一下了！春天靠十字花科蔬菜為肝臟解毒提供支持，進入初夏，就換成專門養肝的食材上場。有「蔬菜之皇」美名的洋薊就是最佳選擇之一，不只幫助肝臟解毒，還能在炎熱的夏季裡給身體多健康2.0 ・ 20 小時前
光復災區郵局老郵筒遭沖走竟成網拍商品 花蓮郵局全數追回
花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖9月溢流後掏挖壩體造成潰決，中華郵政的光復郵局也是受災戶，一樓櫃台及物品全部泡在泥中，但其中一批老郵筒竟出現在拍賣網站上疑遭盜賣！對此；花蓮郵局表示，可能是機具清理一樓時將夾在大量汙泥的物品清走，才會不小心運走老郵筒，已經將17個郵筒全數帶回。自由時報 ・ 13 小時前
喊「看完唐綺陽星座書就退費」遭炎上！作家道歉了 國師本人這樣說
針對「星座書看一半退費」的說法引發撻伐，謝知橋在Threads發文澄清，自己從沒有做過「看了書之後退費」這件事，這輩子買書也沒有退過錢，「會這樣寫是因為在Threads上看到『最夭壽但合法』大賽，就想了我遇過最天壽的事之一。」謝知橋提到，自己曾遇過讀者當面跟他說，「他...CTWANT ・ 13 小時前
6年後收回租屋…開門驚見「地板會反光」超狂屋況曝！房東狂讚：我可能也做不到
不少房東將房子租出去，都希望房客不續約後，收回的房子都能乾乾淨淨、沒有太大損壞，而中國浙江省近日就有一名房東收回租出近6年的房子時，驚訝發現屋內宛如全新裝潢一樣，廚具光亮、地板反光，而且這名房客還從未拖欠租金，續租都提前支付，讓房東直呼遇到「神仙租客」，影片曝光後也引發網友熱議。鏡報 ・ 15 小時前
普發1萬忘記登記別慌張！ 財政部曝補救措施 11/10以後仍可登記
[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導普發現金1萬元登記入帳於5日正式啟動，今（7）日邁入第3天，為身分證尾數4、5的民眾可以登記。若不小心忘記、錯過登記...FTNN新聞網 ・ 1 天前
國民黨可改名「投降黨」！鄭麗文追思共諜吳石 蔡正元批顛倒歷史定位
國民黨主席鄭麗文上任一週，今出席由「台灣地區政治受難人互助會」等統派團體舉辦的「五〇年代白色恐怖受難者追思慰靈大會」（秋祭）引發爭議，她受訪聲稱：「秋祭活動已經超過30年了，從來沒有以吳石先生作為一個祭悼的對象」，但現場佈景卻將共諜吳石列為「犧牲烈士」，更以專文緬懷吳石。前立委蔡正元表示，身爲國民黨自由時報 ・ 12 小時前
《鬼滅之刃 無限城篇》舉辦破8億特別場！日本進口特典曝光，場次、售票時間一次看
劇場版《鬼滅之刃 無限城篇》第一章猗窩座再襲全台已經賣破 8.27 億來到影史第三名，代理商Muse木棉花今（7）日無預警加碼舉辦感謝回饋場，除了有 A3 電影主視覺海報之外，更特別的是竟然還有日本進口的「副讀本手冊～決戰篇」，預計將從 11 月 12 日 11:00 開放售票，價格為 599 元。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前
花蓮洪災郵筒遭沖流網拍「喊價6000元」 中華郵政急回收17座
根據中華郵政說法，這批郵筒原本存放於光復郵局一樓後方空間，屬於已列入報廢清單的設備。由於「樺加沙」颱風於9月底挾帶豪雨，導致馬太鞍溪堰塞湖水位暴漲溢流，泥水混雜廢棄物湧入郵局後方圍牆外，將郵筒捲入泥流中。中華郵政指出，災後清理過程中，救災重型機具在清運淤泥...CTWANT ・ 17 小時前
再服刑8月可提假釋！Toyz販毒又持有大麻花遭檢追訴刑期 獲判不受理
知名實況主Toyz劉偉健，4年前販售並持有大麻煙彈，被依毒品罪判刑4年2月，去年5月入監服刑至今。由於Toyz遭檢警搜索住家時，還被發現持有少量大麻花，此案件今年7月檢方偵結聲請簡易判決，中院又改回通常程序審理後，法院認為Toyz沒被驗出大麻反應，加上已經因安非他命陽性反應勒戒過，大麻反應可能是沒被驗出，不應再追訴處罰，起訴之程序違背規定，判定公訴不受理。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
「１室內景點」好拍、門票僅30元！網友推爆：一天都逛不完、超像國外
近年來，國內博物館參觀風氣逐漸興盛，許多民眾開始重新發掘身邊的文化寶藏。一名網友日前首次造訪「國立台灣博物館」後，被展區的精美設計與用心規畫深深震撼，不僅在社群媒體上分享參觀心得，更因為30元的親民票食尚玩家 ・ 1 天前
明年綜所稅4大額度上修 700萬戶「有感」減稅
免稅額、標準扣除額、薪資及身障特別扣除額、課稅級距將調升(圖/卡優新聞網)卡優新聞網 ・ 1 天前
補充保費改革引議！ 醫認「拿利息、股利太狠」：可從這2稅下手
衛福部近日指正在研擬健保補充保費改革，導入年度結算制度，租金、利息與股利1年累計逾2萬元收取2.11%補充保費，影響人數估達480萬人，財務增加上看200億元，引發爭議。行政院長卓榮泰已指示衛福部暫緩具爭議規劃、加強社會溝通，尋求更周全、具共識的改革方式。對於此議題，...CTWANT ・ 1 天前
普發一萬想投入ETF 這兩檔ETF意外獲青睞
[NOWnews今日新聞]普發1萬元現金來了，全民熱烈討論「怎麼用最划算」，也有民眾想要利用「購買ETF」放大一萬元，近期有網友在社群平台提問，到底該怎麼買比較划算？對此，有專家建議，不妨將這筆資金善...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前