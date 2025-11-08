郵局存錢「重要規定」一票人不知道 嘆：虧大了

最近網路瘋傳，郵局存款超過100萬元時，利息是0元。（示意圖／東森新聞）





近期網路瘋傳，郵局活期存款只要超過100萬元，超出的部分就完全沒有利息。不少人原以為把錢放郵局最安全又能領利息，結果發現金額超過上限後利息會直接變成0元，讓許多民眾得知後直呼「虧大了」。

一名保險業者在 Threads 提醒大家：郵局活期儲蓄只對100萬元以內計息，多出的金額不算利息。這篇提醒文迅速引爆討論，瀏覽數突破15萬。不少人十分震驚，也有人苦笑：「離100萬很遠，我沒有這煩惱」。

也有人在臉書社團分享，自己在郵局存了127萬，當場被行員告知「超過100萬都沒利息」，才知道規定長這樣。許多人因不清楚這條規則，把錢全部存在同一個帳戶，不知不覺就少領了利息。

依《郵政儲金匯兌法》第19條，郵局可以設定活儲利息的最高金額，而中華郵政的規定就是100萬元為計息上限。官網也清楚寫明：「超過部分不計息。」雖然如此，郵局活儲利息免所得稅，仍吸引部分民眾存放資金。專家提醒，儲蓄前應先了解利率與規範，才能避免錯誤存款方式降低資金效益。

