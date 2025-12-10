郵局宣布支援Apple Pay 綁定步驟、優惠回饋一次看

中華郵政近日宣布，正式與Apple Pay 合作。（圖／翻攝自Google map）





中華郵政近日宣布正式與Apple Pay 合作，郵局用戶只要在iPhone或Apple Watch打開Apple「錢包」，將自身的郵政VISA金融卡加入即可開始使用。完成設定後，用戶便能在店內、線上以及APP中透過Apple Pay付款，大幅提升使用便利性。

中華郵政指出，Apple Pay已內建於iPhone、Apple Watch、Mac、iPad與Apple Vision Pro等裝置，只要將郵政VISA金融卡加入iPhone的Apple「錢包」，即可輕鬆同步加入到其他Apple裝置，整個流程簡單又快速。

對於不少用戶關心的安全性問題，中華郵政也強調，每筆Apple Pay交易都必須透過裝置內建的安全驗證機制，如Face ID、Touch ID或使用者密碼，才能完成付款。此外，金融卡卡號不會洩露給商家，也不會儲存於Apple伺服器上。若用戶不慎遺失iPhone，也可立即透過「尋找」App將裝置標示為遺失，並暫時停用郵政VISA金融卡，保障資金安全。

中華郵政表示，每筆Apple Pay交易都必須透過裝置內建的安全驗證機制。（圖／翻攝自郵局官網）

從 Apple「錢包」加入郵政VISA金融卡步驟

第一步：在iPhone打開Apple「錢包」。

第二步：點擊「＋」按鈕，選擇「簽帳金融卡或信用卡」。

第三步：依螢幕提示完成新卡加入。

從行動郵局加入郵政VISA金融卡步驟

第一步：登入行動郵局App，於首頁底部點選「錢包」。

第二步：點選Apple Pay。

第三步：進入Apple「錢包」完成加卡流程。

第四步：郵政VISA金融卡已成功添加並可開始使用Apple Pay。

消息曝光後，立刻引發網友熱烈討論，不少人紛紛表示：「中華郵政紀念歷史一刻，終於可以綁Apple pay了」、「可以刷什麼，求解」、「跟各位分享一下，麥當勞也不能用郵局！」、「我比較希望悠遊卡加入Apple Pay交通卡」、「還是中信方便…郵局很多不能用！」、「可以綁定結果好像什麼地方都不能用，好像也沒啥用」、「蠻簡單綁的，期待更多活動」。

此外，中華郵政也推出優惠活動，只要郵局用戶於明年2月28日前以郵政VISA金融卡綁定Apple Pay，首次使用Apple Pay任刷 3 筆（不限定金額），即可享有Uber Eats 88元優惠，活動限量3萬4000份，每帳戶限領1份。

