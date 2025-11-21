郵局宣布明年元旦起終止「1重要服務」 替代方式曝光了

中華郵政公司近日宣布，自2026年元旦起停辦「國際郵政匯票」業務，國外匯款將全面改以電文匯款為主。（本刊資料照）

郵局重要服務終止！隨著全球金融服務數位化及反洗錢趨勢日益嚴峻，中華郵政公司近日宣布，自2026年元旦起停辦「國際郵政匯票」業務，國外匯款將全面改以電文匯款為主。

中華郵政公司表示，近年來各國郵政機構陸續停辦國際郵政匯票服務，2026年元旦（1月1日）起也跟進停辦，將全面改以更快速、安全的「電文匯款」（SWIFT）辦理。國際郵政匯票曾是早期民眾進行跨國匯款的重要方式，尤其是在受款人無銀行帳戶的時代，由各國郵政機構互相合作，透過紙本清單和匯票來完成款項支付。

廣告 廣告

這種方式已不符合現代金融效率及安全要求，包含「流程耗時」約1週至10天且有遺失風險；「資金斷點」受款人無須銀行帳戶，僅要持票就可向郵局兌領現金，造成資金難以追蹤，容易成為洗錢活動的溫床；「成本與限額」每筆手續費新台幣160元，金額上限為3萬美元（約新台幣93萬元）。隨著金融帳戶普及，國際匯票需求銳減，近3年使用人數皆為0，

中華郵政公司說明，電文匯款是透過環球同業銀行金融電訊協會（SWIFT）平台，以標準化電文傳輸國際資訊，匯款人提供資料後，由郵政公司發送SWIFT電文至受款銀行，核對無誤後即入帳。此方式最快2至3天就可到帳且匯款金額無上限，手續費落在400至800元，國內外銀行多採用此主流方式，其是種更快速、安全、可追蹤的服務。

更多鏡週刊報導

普發現金登記開跑「一群人怕爆寧願跑郵局」 官方提醒4不原則

郵局主管嫌確診員工「在家爽又領理賠金」 要求上繳500元請喝飲料惹議

「日本籤求不了中國人幸福」 他淺草寺投冥鈔求籤遭嘲：詛咒自己