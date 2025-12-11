郵局寄信不知「釘書機禁令」！網友驚訝：已存在20年

近期一位網友在社交平台上分享了他到郵局寄信的經歷，意外被告知信件不得使用釘書機封口，這令他感到非常驚訝。

郵局寄信時信封不能使用釘書機封口，必須改用膠帶或膠水。（資料圖／翻攝畫面）

根據郵局的規定，寄信時應使用膠帶或膠水來封口，而釘書機的使用則會導致信件無法通過機器分揀，進而造成延遲送達。這項規定已經存在超過20年，許多網友在留言中表示這應該是常識，但仍有不少人並不知情。

郵局的官方網站也明確指出，所有郵件的封裝方式不得使用釘書機或安全鈕扣裝訂，否則會因無法用機器分揀而必須改用人工處理。許多民眾在得知此規定後，紛紛表示未曾注意到，並感到驚訝。部分網友回憶起以前在郵局寄信時，曾因使用釘書機而被行員警告。

這項規定的原因主要是為了保護郵局的工作人員，因為釘書針容易造成手部受傷，且在運輸過程中可能會卡住機器。郵局鼓勵民眾在寄信時多加留意，以避免影響信件的寄送效率。

