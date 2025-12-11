郵局寄信不知「1規定」！突被行員警告 官方早說過：恐延後送達

生活中心／朱祖儀報導

不少人會到郵局處理事務。（示意圖／資料照）

不少民若要寄信件、貨物，通常都要到郵局辦理，但你知道這項規定嗎？一名網友透露，近日到郵局寄信，才知道原來不能用釘書機封口。文章曝光，眾人透露，「以為是常識」、「這規定有20年以上了！」事實上，郵局也有明文規定。

一名網友在Threads發文表示，最近去郵局寄信，突被行員警告信件不得用釘書機封口，只能用膠帶或是膠水，他先前完全不知道這項規定，忍不住驚呼「原來去郵局寄信不能用釘書機封口！」

廣告 廣告

網友紛紛表示，「我以為這個已經是常識了」、「這個規定至少20年以上了」、「印象中，有看過白色標準信封上有明示，請勿使用訂書機，不曉得現在還有沒有」、「你這麼說我才知道，不過我從來沒用訂書針封信封拿去寄過」、「不只郵局，郵筒也不行」、「以前用訂書機櫃檯會罵人。」

在郵局寄信不得用釘書機封口。（示意圖／翻攝自Pixabay）

還有人指出，「因為整理信件的員工常常手受傷，才這樣規定的吧」、「因為很容易讓員工手受傷，或是運輸帶在跑很容易卡到，我也是後來才知道」、「用釘書針機器無法分類，會延遲送達很久或拒送」、「因為訂書針容易弄傷雙手，要拆信和掃描信件存檔的時候會很不方便，所以我們公司的信件都是改成貼膠帶和塗膠水來封住信封袋。」

事實上，在郵局官網就明確說明，各類郵件的封裝方式，不得使用釘書機或安全鈕扣裝訂。除明信片、硬紙片作成之印刷物及成捲者外，其餘函件均應裝入封套並密封交寄，否則因無法用機器分揀，只能改用人工處理，將延後送達。

更多三立新聞網報導

快檢查錢包！去寶雅發票「爽中200萬元」 中獎門市曝光

100元鈔票「防偽線歪掉」是假鈔？真相曝光：是故意的 一堆人長知識

2所國立大學將合併！時程曝光「最快2028年完成」 教育部回應了

不是薪水變少！週休三日若過關 上班族嘆「1狀況」恐更慘

