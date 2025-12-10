郵局寄信原來不能「這麼封裝」！中華郵政親揭原因…很多人都忽略了

中華郵政曾規定，民眾信件封裝切勿使用訂書機。圖／資料照

雖然隨著時代變遷，現代人大多使用網路通訊，但公司行號等重要文件仍需透過中華郵政的寄送，不過就有一名網友近日來到郵局寄信時，才發現信封原來不能使用釘書機封口，讓他直呼「長知識」之外也引發熱議。事實上，中華郵政曾在官網中明文規定，各類郵件都不得使用釘書機或安全鈕扣裝訂，否則恐因無法被機器分揀、改用人工處理而導致延後送達。

一名網友日前在Threads上PO文表示，他這天前往郵局寄信，沒想到卻被郵局人員告知信件不能使用釘書機封口，只能用膠帶或膠水，為此也讓他驚訝直呼：「原來去郵局寄信不能用釘書機封口！我居然現在才知道！」

廣告 廣告

PO文曝光後頓時引起熱議，不少網友都紛紛留言告知箇中原因：「因為整理信件的員工常常手受傷，才這樣規定的吧」、「因為很容易讓員工手受傷，或是運輸帶在跑很容易卡到，我也是後來才知道」、「這是基本的唷，而且釘書機封的超容易被無痕打開再釘回去唷，等等信件被人家看光光或拿走內容物，尤其是有留一點指甲的人更好開，」、「不止郵局，郵筒也不行」、「對耶，好像以前寄信不是用膠水就是雙面膠，沒有用過訂書機。我也不知道我為什麼會知道，可能是因為他們櫃檯就擺著膠水吧？」

郵局寄信建議使用膠水封裝信封。示意圖／翻攝自免費圖庫pixabay

為什麼郵局寄信不能使用訂書機？

事實上，根據中華郵政官網「國內函件業務說明」中的「封裝方式」規定裡已有寫明，各類郵件都不得使用釘書機或安全鈕扣裝訂，除了明信片、硬紙片作成之印刷物及成捲者外，其餘函件皆應裝入封套並密封交寄，否則恐因無法用機器分揀、改用人工處理而導致函件延後送達。

郵局處理大量信件時，會用自動分揀機快速分送，但金屬釘書針很容易刮傷、卡住或損壞機器，只要釘書針突出一點，就可能讓信件卡在傳輸帶，造成信件卡機、延誤處理，甚至可能刮傷機械零件，因此郵務流程大多避免金屬物件。

郵務人員在手動分信、抽取信件時，可能會因為釘書針突出處而導致手部被刺傷，郵局訂下該規定，也是希望避免郵務人員遇到這類傷害。另外，在郵務人員運送過程中的震動、擠壓，可能會造成釘書針勾到其他郵件或划破信封，導致信件內容外露或損壞，影響信件與資料安全。

寄信應避免使用訂書機。示意圖／翻攝自免費圖庫pixabay

郵局寄件要怎麼封裝最好？

使用膠水、雙面膠、郵局專用膠帶封裝。 塑膠透明資料袋放進信封。 夾子類文件不要使用金屬。



回到原文

更多鏡報報導

郵局帳號「這原因」遭凍結！一票網友都中了 律師示警：恐連帶影響3件事

又有新詐騙手法！訂單驚見「花14000元購物」連電話、地址都遭盜…很多人都收到

男守護家園與獼猴決鬥慘被打死 警公布「殺人凶猴」照：格殺勿論