郵局帳戶半年未使用遭凍結？ 網友怒批：真的很擾民

[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導

面對層出不窮的詐騙手法，政府推行不少防詐騙政策，多家銀行也跟著加強帳戶監控，不過也因此導致許多用戶的帳號被凍結。近日，一名網友在 Dcard 發文表示，日前在FB進行網拍交易時，提供郵局帳戶給買家後，對方隔天說匯不進來，接著就跳出「帳號目前無法使用，請攜帶身份證親至任一郵局洽詢。」讓他感到一頭霧水，因此發文詢問網友是否遇過類似情況，引發網友熱議。

面對層出不窮的詐騙手法，政府推行不少防詐騙政策，多家銀行也跟著加強帳戶監控，不過也因此導致許多用戶的帳號被凍結。（圖／翻攝中華郵政官網影片）

原PO表示，前陣子要進行網拍交時，他提供郵局帳號給買家付款時，對方卻說匯不進來，當他的郵局APP要確認時，畫面卻出現「帳號目前無法使用，請攜帶身份證親至任一郵局洽詢。」事後與買家解釋自己真的不是詐騙，並用其他帳戶完成交易。

原PO後來到郵局辦事並想一起處理帳戶問題，櫃員則提醒：「提醒你第一次帳戶恢復很容易，但如果你長期不使用，第二次被凍要解會很麻煩。」讓他感到非常疑惑並詢問網友：「郵局目前的規定真的是這樣嗎?」

貼文曝光後，不少網友回應：「是最新規定，半年沒使用就會被鎖」、「太久沒動、餘額又低就會凍結」、「靜止戶政策真的很擾民。」甚至有郵局櫃員出面回覆原PO：「帳戶半年沒有流動（存錢、領錢、轉帳），電腦ai會認定你沒有要使用這個帳戶，就把你控管住了」。她強調，不止郵局這樣，你其他的銀行帳戶也是一樣的道理，若解開後超過半年沒用，一樣會被鎖起來。



