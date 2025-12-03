郵局帳戶半年沒用遭凍結！他求助櫃員 聽這5字傻眼了

有一名網友在Dcard分享自己郵局帳戶被「凍結」的經歷。（示意圖／翻攝自Google Map）





近期金管會大力推動打擊詐騙政策，不過有一名男網友在Dcard分享自己郵局帳戶被「凍結」的經歷，結果解凍過程讓他決定放棄使用該帳戶。

原PO以「一覺醒來，我的郵局被凍了」為題發文表示，他的郵局帳戶閒置約半年，直到近日因一筆臉書網拍交易需要使用，但買家卻告知無法完成轉帳，他打開郵局App後，才驚覺帳戶已被凍結不禁感到困惑，「我只不過半年左右沒用而已，帳戶怎麼就被凍結了？」

原PO趁著前往郵局寄信，順便詢問相關解凍程序，並提出是否能以身分證驗證恢復帳戶，不料櫃員接連詢問「你多久沒使用帳戶？」、「為什麼突然要用？用途是什麼？我們需要備註原因」等問題，為避免提及網路交易用途，原PO則以「因為家人可能會轉帳給我，比較方便」回應。

經歷屢次詢問下，櫃員最終表示可以協助處理，並提醒「你第一次帳戶恢復很容易，但如果你長期不使用，第二次被凍要解會很麻煩」，不過當原PO問道「長期是多久」時，櫃員卻回應「我也不確定」，現場一度陷入沉默，原PO最後決定放棄，並表示「那不然我有要用到時我再來解凍好了」，便滿頭問號地離開郵局。

貼文曝光後，許多網友紛紛表示，「那好像是最新的規定，半年沒有使用就會被凍結，所以我女兒的帳戶我都會定期匯錢進去，不然一年存一次錢，到時候會被鎖住」、「好莫名其妙」、「我覺得好擾民」、「要喔，我也是先去辦簽切結，大概就是自用不是當人頭戶之類的」、「因為打詐事件，我乾脆把閒置帳號全部銷戶了（包含郵局），郵局櫃員還問我確定不考慮留著嗎」、「每個月，去ATM領/存錢，有流動就好」、「你是不是餘額很少」、「太久沒用+帳戶金額太低，要鎖帳號，這是打詐嗎？感覺是清理沒貢獻的用戶」。

對此，中華郵政先前說明，目前的控管機制依據風險導向原則實施，對於符合特定條件的長期無往來帳戶，或有疑似異常交易者，採取差異化處理方式，此外，依司法警察單位的要求，也會設定部分帳戶為警示帳戶。

