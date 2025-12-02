郵局帳戶突遭凍結！一票苦主社群平台抱怨 櫃員解釋：預防詐騙

網友PO文抱怨半年未使用郵局帳戶就被鎖，釣出一票苦主回應。 圖：翻攝自中華郵政官網

[Newtalk新聞] 一名網友在社群平台Dcard分享，因半年未使用郵局帳戶，再次打開時卻顯示帳戶遭凍結，導致網拍交易無法匯款，事後前往郵局欲辦理解鎖，櫃員提醒若帳戶長期未使用容易再次鎖住，同時也解釋「這算是一種預防詐騙的措施」，讓網友深感困擾，而該篇貼文也釣出大量苦主現身控訴。

網友在社群平台表示，由於網拍交易無法匯款，打開郵局App看到「您的帳戶目前無法使用」，攜帶身分證親至郵局諮詢辦理解鎖，櫃台人員先是詢問「為何突然要使用？用途是什麼？需要備註原因。」隨後提醒若帳戶之後又長期沒動，再被凍結會很麻煩。

廣告 廣告

由於櫃員對於「長期沒動」的時間沒有給出具體解釋，導致網友決定直接放棄郵局帳號解鎖，甚至把郵局App直接刪除。引出許多網友直言「靜止戶政策真的挺白癡的」、「那好像是最新的規定，半年沒有使用就會被凍結，我女兒的帳戶我都會定期匯錢進去，不然一年存一次錢，到時候會被鎖住」、「查自己的原來也被鎖了，無奈到笑出來」。

郵局櫃員解釋，帳戶半年沒有流動，如存錢、領錢、轉帳等，系統會認定用戶沒有要使用這個帳戶，因此進行管控，而這樣的政策不止郵局有，多數銀行帳戶也是一樣的道理，「若解開了，超過半年沒用，一樣會被鎖起來，所以等到真的要用的時候再解開吧」。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

開假罰單「吊扣」牌照變「吊銷」！台中12警遭起訴 圖利4400萬

騎士違規拒收罰單還辱罵警「畜生」！法院判處6000元罰金