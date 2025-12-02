郵局帳戶被凍結釣出一票苦主！櫃員「1提醒」他好錯愕 真相曝光

生活中心／陳慈鈴報導

有網友郵局帳戶半年沒用被凍結，至郵局解凍卻收到櫃員的「善意提醒」感到滿頭問號。（示意圖，與本文無關／資料照）

近日有人意外發現自己的郵局帳戶被凍結了，前往郵局想要恢復帳戶卻獲得櫃員「善意提醒」，讓他相當錯愕。事後上網請益，才發現許多人都和他有著類似的遭遇，貼文還出現櫃員說明郵局凍結帳戶的原因及解答真相。

一名網友於《Dcard》發文，表示前陣子在臉書進行交易，由於買方只有郵局帳戶，希望他能夠提供郵局帳戶匯款，於是他就把帳戶給了對方，隔天卻收到無法匯入款項的消息，讓他相當納悶，心想「蛤？我有打錯帳戶嗎？」

原PO為了明白帳戶是哪邊出了問題，就打開郵局App確認，卻看到畫面顯示「您的帳戶目前無法使用，請攜帶身份證親至任一郵局洽詢」。見到此景，他相當不解直呼「半年左右沒用而已，帳戶怎麼就被凍結了？」後來到郵局打算解凍帳戶，卻被提醒第一次帳戶恢復很容易，但如果長期不使用，第二次被凍結要解除會很麻煩。這讓他打消解凍帳戶的念頭，滿頭問號的離開郵局。他事後還上網請益，是否有人發生過類似的經驗，或是有郵局櫃員可以現身說法，目前規定真的是這樣嗎?

此文一出，不少網友都表示自己有被凍結帳戶的經驗，為了不讓這種情況發生，有的人會定期匯錢進去，還有人認為原PO「被騙了」，認為櫃員唬他的目的是希望未來別再幫他增加業務，所以才會請他解鎖以後一直保持使用。

還有櫃員現身留言區解答，表示「帳戶半年沒有流動（存錢、領錢、轉帳），電腦AI會認定你沒有要使用這個帳戶，就把你控管住了」，而且不止郵局，其他的銀行帳戶亦同。他提醒帳戶若解開了，「超過半年沒用，一樣會被鎖起來，所以等到真的要用的時候再解開吧」。

